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明治蘑菇山脫了！　夏季限定「沒有巧克力版本」超搞怪開賣

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記者鮑璿安／台北報導

日本meiji 明治「蘑菇山」是陪伴大家長大的零食之一，沒想到最近明治大惡搞，宣告推出一款「沒有巧克力的蘑菇山」，彷佛是全裸的模樣超逗趣，而且這一發想確定會成真在近日開賣。

▲▼明治 。（圖／翻攝自推特明治）

▲ 明治在1975年開始販賣的巧克力零食「蘑菇山」 。（圖／翻攝自推特明治）

 明治在1975年開始販賣的巧克力零食「蘑菇山」，外型是長3公分的小蘑菇，以蘇打餅、巧克力打造出傘狀的可愛模樣，不少人都很喜歡吃。最近明治則因應搞怪企劃帶來新商品，據說是因為天氣炎熱，擔心蘑菇山上頭的巧克力容易融化，因此帶來了「沒有巧克力的蘑菇山」。

▲▼明治 。（圖／翻攝自推特明治）

▲▼明治 。（圖／翻攝自推特明治）

▲全新蘑菇山沒有巧克力了。（圖／翻攝自推特明治）

這款全新蘑菇山雖然光看外觀有些空虛，不過一根比以往要大2倍，並以盒裝販售，一盒約有60根，官方也提供創意吃法，可搭配牛奶或是有甜味的冰淇淋食用，相信都有新火花。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

日本, 明治, 蘑菇山

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