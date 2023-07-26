明治蘑菇山脫了！　夏季限定「沒有巧克力版本」超搞怪開賣

記者鮑璿安／台北報導

日本meiji 明治「蘑菇山」是陪伴大家長大的零食之一，沒想到最近明治大惡搞，宣告推出一款「沒有巧克力的蘑菇山」，彷佛是全裸的模樣超逗趣，而且這一發想確定會成真在近日開賣。

▲ 明治在1975年開始販賣的巧克力零食「蘑菇山」 。（圖／翻攝自推特明治）

明治在1975年開始販賣的巧克力零食「蘑菇山」，外型是長3公分的小蘑菇，以蘇打餅、巧克力打造出傘狀的可愛模樣，不少人都很喜歡吃。最近明治則因應搞怪企劃帶來新商品，據說是因為天氣炎熱，擔心蘑菇山上頭的巧克力容易融化，因此帶來了「沒有巧克力的蘑菇山」。





▲全新蘑菇山沒有巧克力了。（圖／翻攝自推特明治）

這款全新蘑菇山雖然光看外觀有些空虛，不過一根比以往要大2倍，並以盒裝販售，一盒約有60根，官方也提供創意吃法，可搭配牛奶或是有甜味的冰淇淋食用，相信都有新火花。

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