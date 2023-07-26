男生請當心！不想要30歲變大叔，保養2件事千萬要注意

▲不想提早變大叔，保養要注重清潔和保濕。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

帥哥和大叔往往一念之差，不少男性都認為保養是女性的事，覺得洗臉就用水沖一沖就好，但台灣氣候悶熱，長時間疏忽照顧面子問題，30歲之後老化速度加快，男性保養應重視清潔和保濕，現在就開始做起！

台灣氣候悶熱，尤其男性皮脂分泌較女性旺盛，不好好清潔保養的話，肌膚就會變得粗糙暗沈，其中T字部分油光滿溢容易阻塞毛孔形成粉刺痘痘，眼周與唇周、兩頰若乾燥缺水則容易導致脫皮與皺紋生成，

#清潔至上

累積於毛孔內的皮脂汗垢不好好清潔的話，容易造成粉刺、痘痘生成，長久下來形成痘疤黯沈色塊等惡性循環，更給人蓬頭垢面的負面印象

#保濕至上

在清潔肌膚後的重要步驟就是鎖水保濕。洗完臉的肌膚毛孔大開正是保養好時機，保濕可選擇便利的All in one保養，多效保養一瓶就夠。

▲uno 新淨洗顏，130g，150元。

添加雙重植物性磨砂成分的濃密泡沫，深入清潔毛孔髒污與黑頭，同時去除粗糙角質，洗後瞬間感受緊緻清涼。

▲DHC 天然活膚泥，100g，1,380元。

以高級天然黏土為主要成分，更添加了桑白皮精華及蜂王乳配方，可促進新陳代謝，洗出肌膚潔淨感。

▲VARON 紳仕多效活顏精華Classic經典，#120ml，2,800元。

一瓶全效的效率保養，結合化妝水、精華液、乳液的3步驟，幫助成分滲入肌膚，即可維持肌膚明亮好氣色。

▲uno 完效男人保濕凍a，90g，350元。

保養成效All in one，添加專為亞洲男性肌膚研發的四大防護成分：控油粉末與綠茶萃取，幫助調節油水平衡及延緩肌膚老化；雙重玻尿酸與牛磺酸能鎖水保濕防止乾燥，質地輕盈不黏膩。