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99%的人都有「情緒性進食」！戒掉豬癮5招也能輕鬆變瘦

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人生活壓力大，常常會出現「情緒性進食」，意思就是身體本身不是很飢餓，但總是動不動有嘴癮，想咀嚼東西、品嚐美味來釋放壓力，所以很容易越來越胖，以下就盤點5招可以改善這樣的方式，包準能變瘦。

▲情緒性進食,飲食,健康,減肥,瘦身,。（圖／達志示意圖）

1.意識分析

在想吃東西的狀態下，往往馬上聯想到的都是「要吃什麼」，但在這之前更重要的應該是先分析自己當下狀態：是肚子餓才吃、還是嘴饞，這兩個要分辨清楚，才能更好的控制。

▲情緒性進食,飲食,健康,減肥,瘦身,。（圖／達志示意圖）

2.替代策略

如果發現自己只是因為焦慮、負面能量太強，所以想透過吃來放縱，那可以考慮透過別的方式來釋放壓力，比如：泡澡、聽音樂、做運動、整理房間、找朋友談心等等，都是很好的方式。

▲情緒性進食,飲食,健康,減肥,瘦身,。（圖／達志示意圖）

3.規律飲食

多數人在嘴饞的時候，生理上確實也是有點飢餓的狀態，甚至是因為不規律的飲食作息，導致攝取更多熱量，所以在日常生活中，最好三餐定時定量，養成固定時間吃一定份量的餐食，以免胃口越養越大。

▲情緒性進食,飲食,健康,減肥,瘦身,。（圖／達志示意圖）

4.選擇健康食物

真的必須要吃點東西、完全克制不住自己的狀態下，建議可以挑選比較健康的原型食物，同時熱量、糖分都不要太高，像是小份的低糖水果、蔬菜、無糖優格、堅果等等，過過癮頭即可。

▲情緒性進食,飲食,健康,減肥,瘦身,。（圖／達志示意圖）

5.尋求支持

偶發的情緒性進食可以透過自律來改善，但是如果是長時間都會有暴飲暴食的狀態，甚至變成常態，可以尋求專業的醫師來幫忙找出問題，改善不健康的心理狀態或是身體疾病，重回規律。

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關鍵字：

情緒性進食, 飲食, 健康, 減肥, 瘦身

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