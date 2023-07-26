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IKEA 2023年新品滿滿多巴胺　新臥室系列1.5萬整組買好買滿

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記者蔡惠如／綜合報導

疫情後居家我們需要滿滿正能量！多巴胺的多彩風格正席捲全球，近期IKEA公開年度新品，包括品牌80周年的Nytillverkad系列，以經典商品用創新色重新詮釋，讓人眼睛一亮！還有高CP值的BRUKSVARA臥室系列等，大量繽紛的多巴胺色系、特色造型新單品，只要幾個單品就能輕鬆展現個人風格，而且每天一睜眼就有好心情！

▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）

▲IKEA近期發佈2023年新品，讓家充滿鮮豔色彩。（圖／IKEA、HOLA提供）

IKEA今年推出多巴胺色系家具家飾，大膽色系與搶眼的花色跟圖案，刺激多巴胺分泌讓快樂指數增加，在家好好享受幸福感。如以以趣味的球鞋造型GATURUM門墊，紅、黃、灰配色超搶眼；KÄRRKNIPPROT花朵造型浴室腳踏墊，亮眼黃、綠撞色誰能比它High，還有只要在餐桌上鋪一條TORVFLY桌巾，馬上就變成滿滿活力氣氛的夏日餐桌。

▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）

而今年也是IKEA的第80周年，品牌特別選出一系列經典家具，以活潑鮮豔的顏色和全新材質重塑經典設計，兼具簡約、實用和趣味，包括1956年推出的LÖVBACKEN邊桌，是第一個讓消費者「自行組裝」的產品，變身鮮豔單品並以金屬桌腳增加現代感；BONDSKÄR衣帽架則是1981年誕生，俏皮的樹狀外形，適用於玄關、臥室、辦公室等區域，鮮黃色也太可愛！

▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）

加碼1973年IKEA型錄登場的DOMSTEN椅凳，實木座椅表面加上繽紛椅腳，為家增添一抹亮色，可疊起收納不佔空間；淺綠色的KULTURSKOG盆栽架也有60年囉，椅腳經典又堅固，高起的桌面邊緣能避免花盆傾倒掉落，也能放上雜誌、書籍，讓家中陽台或庭院充滿盎然生機。 

▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）

▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）

有經典也要迎向創新，IKEA全新推出BRUKSVARA臥室系列，主打實惠價格與高質感的臥室商品，從床框、收納櫃體、邊桌到寢織等皆有。首推3,000元起跳的BRUKSVARA床框，木質設計搭配金屬床腳，附有可拆卸式軟墊的床頭板，讓床上閱讀或看電視更舒適，還可以搭配同系列的床底收納盒，單個價格只要500元整個超佛系。

▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）

品牌表示BRUKSVARA系列中最高CP的產品就是「人體工學枕」，記憶泡棉能配合頭、頸和肩膀型態，提供最好的支撐，不同枕頭高度的設計，可轉動方向選擇適合自己的一面，售價399元起。其他包括邊桌、床上托盤、吊衣桿三款商品各自有黃、藍、黑、白、綠、紅可相互混搭，風格臥室手到擒來，最重點是一個雙人床框、四個床底收納盒、兩張邊桌、一個收納櫃附4個收納盒、一個2門2抽衣櫃／衣櫥，總價不到1.5萬元，租屋族買起來啦！

▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）

▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）

HOLA近期也推出多巴胺家居單品，包括山茶花滿版繡抱枕，橘黃色調給空間增添亮度，帶來愉悅的能量，或是素色仿絲絨壓摺抱枕，與美國經典休閒椅品牌La-Z-Boy亮黃色單人沙發、德國Arthur Krupp抽象轉化植物葉脈紋理為餐盤設計的Nature系列餐具等。 

▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）

▲IKEA 2023年新品。（圖／IKEA、HOLA提供）

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IKEA, 新品

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