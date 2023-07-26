fb ig video ETtoday search mobile

夏季愛吃冰、喝手搖飲小心掉髮！3招錯誤養髮習慣99%的人都犯過

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

落髮問題一年四季都可能發生，夏天卻有一些NG行為導致頭髮掉更多，想養出一頭豐盈秀髮，就要避開以下NG行為，並建立起日常養護的好習慣，達到賦活固髮的效果。

▲頭髮,掉髮,落髮,Rene Furterer,萊法耶,Hair Rituel,dreame,追覓,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

NG 1：洗完頭不吹乾

許多人夏天洗完頭髮不想吹乾，不僅容易滋長黴菌，也會使髮質變得毛躁、易斷裂，建議洗完頭先用吸水性高的毛巾包覆，以按壓方式將多餘水分吸乾，再開始吹頭，可以有效加快吹乾速度，在擦頭的時候，也不建議使用搓揉的方式，以免造成毛鱗片受損。

▲頭髮,掉髮,落髮,Rene Furterer,萊法耶,Hair Rituel,dreame,追覓,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

NG 2：太陽直接曝曬

夏天太陽毒辣直射，容易造成頭皮缺水，導致頭髮損傷脫落，建議夏天也要做好防曬措施，避免正中午陽光直接曝曬，可以使用帽子或是陽傘等物理性防曬，避免頭皮受傷，另外，也要加強保濕工作，尤其乾性頭皮建議每周1至2次使用精華補水，維持健康狀態。

▲頭髮,掉髮,落髮,Rene Furterer,萊法耶,Hair Rituel,dreame,追覓,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

NG 3：飲用過多冷飲冰品

炎炎夏日，許多人喜歡吃冰品、喝冰飲消暑，但這樣的習慣會造成毛囊突然收縮，也會導致手腳冰冷、末梢循環不良等氣血不足的情形，進而造成頭皮疲弱，頭髮掉不停，因此夏天喝冷飲要節制，建議還是以常溫白開水為主，不僅可以調節體溫、輸送養分，也能加速新陳代謝，好處多多。

【推薦單品】

＃Rene Furterer萊法耶 瓔珞木泉能精華，75ml、售價1980元

▲頭髮,掉髮,落髮,Rene Furterer,萊法耶,Hair Rituel,dreame,追覓,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

頭皮健康不僅可以讓髮絲豐盈，緊緻狀態更能避免整張臉下垂鬆垮，專業沙龍髮品萊法耶就推出瓔珞木泉能精華，蘊含羅望子種子的植物性玻尿酸，能為頭皮強力補水鎖水，搭配抗氧植萃香蜂草，能夠讓頭皮抵抗外在刺激，凝膠狀質地使用超輕盈，建議一周塗抹1到2次，打造健康穩定狀態。

＃Hair Rituel 賦活重升髮精華，60ml、售價5800元

▲頭髮,掉髮,落髮,Rene Furterer,萊法耶,Hair Rituel,dreame,追覓,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

將sisley 40多年來鑽研植物美肌的科研成就，注入到全新的保養品牌Hair Rituel，其中，賦活重升髮精華更是超強的明星單品，水狀精華質地用完髮根不黏膩，內含多種維他命、胜肽、亞麻子萃取、紅沒藥醇等等，不僅可以舒緩頭皮壓力，更能傾注高效植物活性，營養頭皮抗老。

＃La CASTA蕾珂詩 沙龍級精油洗髮精－平衡控油，300ml、售價820元

▲洗髮精。（圖／品牌提供）

以天然芳療為概念的沙龍洗髮品牌蕾珂詩在日本超受歡迎，北阿爾卑斯山脈融雪水與天然植物萃取成分，不含矽靈、不含動物成分，使用起來能降低髮絲負擔，帶來輕盈療癒的洗髮感受，調和薄荷、香檸檬果、茶樹葉、茉莉花的香氣，對於由頭容易散發異味有很好的降低效果。

＃dreame追覓 鉑金負離子溫控極速吹風機，售價6980元

▲頭髮,掉髮,落髮,Rene Furterer,萊法耶,Hair Rituel,dreame,追覓,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

dreame追覓的鉑金負離子溫控極速吹風機，11萬轉高速馬達能在2分鐘迅速吹乾髮絲，超強溫度感測器提供恆溫功能，避免過熱損傷秀髮，搭配3億負離子技術，有助撫平毛躁，鎖住髮絲水分，搭配2段風速和4種溫度設定，讓吹髮也能客製化。

►妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

►廣末涼子離婚！43歲超狂童顏完全不像3孩子的媽，纖細體態根本是少女

►分手率超低的三大星座！TOP 1認準真愛就不會放手，越困難越激發好勝心

關鍵字：

頭髮, 掉髮, 落髮, Rene Furterer, 萊法耶, Hair Rituel, dreame, 追覓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

女友越兇就越愛的三大星座男！TOP 1個性叛逆絕不能寵，適時發火才會節制

女友越兇就越愛的三大星座男！TOP 1個性叛逆絕不能寵，適時發火才會節制

佐藤健疊戴珍珠項鍊帥爆！生圖一出網友全暴動：太離譜

佐藤健疊戴珍珠項鍊帥爆！生圖一出網友全暴動：太離譜

容易從友情變愛情嗎？超準心測探究你的深層內心 電視青龍獎／宋慧喬黑色禮服超顯瘦、林智妍透膚薄紗太性感 CP值攻頂！寶雅必買TOP 10美妝好物　200元卸妝棉、不暈染眼線筆通通要收 COSTCO夏季必買10大保養單品！CP值超高、每樣都不踩雷 你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰 Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款 男生不敢追妳的原因？選一種飲料測出隱藏秘密

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面