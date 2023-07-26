夏季愛吃冰、喝手搖飲小心掉髮！3招錯誤養髮習慣99%的人都犯過

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

落髮問題一年四季都可能發生，夏天卻有一些NG行為導致頭髮掉更多，想養出一頭豐盈秀髮，就要避開以下NG行為，並建立起日常養護的好習慣，達到賦活固髮的效果。

NG 1：洗完頭不吹乾

許多人夏天洗完頭髮不想吹乾，不僅容易滋長黴菌，也會使髮質變得毛躁、易斷裂，建議洗完頭先用吸水性高的毛巾包覆，以按壓方式將多餘水分吸乾，再開始吹頭，可以有效加快吹乾速度，在擦頭的時候，也不建議使用搓揉的方式，以免造成毛鱗片受損。

NG 2：太陽直接曝曬

夏天太陽毒辣直射，容易造成頭皮缺水，導致頭髮損傷脫落，建議夏天也要做好防曬措施，避免正中午陽光直接曝曬，可以使用帽子或是陽傘等物理性防曬，避免頭皮受傷，另外，也要加強保濕工作，尤其乾性頭皮建議每周1至2次使用精華補水，維持健康狀態。

NG 3：飲用過多冷飲冰品

炎炎夏日，許多人喜歡吃冰品、喝冰飲消暑，但這樣的習慣會造成毛囊突然收縮，也會導致手腳冰冷、末梢循環不良等氣血不足的情形，進而造成頭皮疲弱，頭髮掉不停，因此夏天喝冷飲要節制，建議還是以常溫白開水為主，不僅可以調節體溫、輸送養分，也能加速新陳代謝，好處多多。

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