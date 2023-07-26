周杰倫熱門鮭魚錶上手好潮　正裝絕配復古潛水錶

▲帝舵表釋出周杰倫最新形象照，他戴TUDOR ROYAL鮭魚面腕錶。（圖／翻攝tudor IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫代言帝舵表（TUDOR）多年，沒錯過任何熱門錶款，品牌於IG釋出他的最新形象照，正是今年話題新作—鮭魚粉色面盤的TUDOR Royal系列腕錶；而他在國外西裝筆挺與明星好友邱凱偉、柯有倫與阿Ken合影時，則戴上BLACK BAY 58腕錶，帝舵表簡約俐落的風格相當百搭。

▲TUDOR ROYAL鮭粉色面盤、錶徑41毫米腕錶，78,500元。（圖／品牌提供）

TUDOR Royal系列今年推出了兩款令人驚豔的新色，分別是巧克力棕色和熱門的鮭粉色，提供不同尺寸供時尚男女選擇，周杰倫於廣告中戴最大錶徑41毫米的鮭魚面錶款，吸睛度百分百；而帝舵表向第一代潛水錶致敬的BLACK BAY 58腕錶，復古設計相當迷人，他所選戴的深藍色錶圈與面盤鍊帶款，絕配他的白條紋深藍色西裝外套。

▲周杰倫（左二）一身帥氣西裝搭配帝舵BLACK BAY 58腕錶。（圖／翻攝jaychou IG）





▲周杰倫秀出帝舵BLACK BAY 58腕錶，125,000元。（圖／品牌提供）

除了是帝舵表的忠實擁護者，周杰倫也是同集團兄弟牌勞力士（Rolex）的藏家，曾秀出面盤滿鑽的「滿天星」、錶圈鑲嵌漸變彩虹色調寶石的勞力士Daytona腕錶，日前又戴著錶圈與時標均鑲嵌橘色剛玉的18K金Oyster Perpetual Cosmograph Daytona黑面腕錶，和瑞士退役網球名將費德勒（Roger Federer）、歌手威肯（The Weeknd）撞了同款，此錶因稀罕身價已飆破千萬元。

▲周杰倫亮出勞力士罕見的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona橘色剛玉錶圈腕錶。（圖／翻攝jaychou IG）

