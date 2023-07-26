氣溫飆高38°C！待室外3分鐘像被烤熟　超強涼感小物簡直移動式冷氣

記者李薇／台北報導

台灣夏季又濕又熱，之前金門更飆到攝氏38.1度，真的不來點消暑的東西，在室外完全待不到3分鐘，以下就盤點多款涼感好物，從日常、洗頭到洗澡都有得用，不開冷氣也能享受涼快暑假。

＃ORBIS 頭皮淨化深層洗髮露，300ml、售價450元

洗澡真的是夏天最痛苦的事情，水溫不能太冷、也不能過熱，不想洗完又滿頭大汗，涼感洗護一定要有，去年發售直接一周被掃光的洗髮露，今年熱銷再上市，數量限定發售，運用天然無患子萃取洗淨頭皮油脂，搭配積雪草、復活草、漢葒魚腥草精華，輕盈水潤髮絲，還有涼感薄荷腦成分，洗髮瞬間沁涼舒緩，超爽快。

＃L’OCCITANE 薄荷馬鞭草去角質沐浴膠，250ml、售價880元

提到夏天怎麼可以少了清新草本香氣的馬鞭草，這次限量沐浴膠揉合薄荷成分，讓本來就已經很輕盈的氣息更顯沁涼，洗完立刻降溫5度，裡面更含有天然去角質微粒，搭配檸檬精華油成分，洗完肌膚透白光滑，同時又不會過於乾澀。

＃GATSBY 體用抗菌濕巾，售價199元

經常要在外面擠公車、搭捷運或是騎車的上班族，常常到了公司都覺得狼狽不堪，全身濕黏用毛巾擦超不方便，推薦GATSBY的涼感溼巾系列，不僅使用起來可以立刻把身上的汗水吸拭，避免異味出現，沁涼感受能讓躁動的肌膚立刻舒緩，相當實用。

#高絲蔻絲媚影 美顏定格持妝噴霧（冷檸香），85ml、售價360元

在上妝的時候，肌膚溫度如果偏低，就不容易出油，高絲蔻絲媚影旗下超熱賣的明星持妝噴霧在夏季推出限定冷檸香，搭配冰沁涼感成分EX，完妝使用立刻擁有清新感受，重點是獨家彈力妝膜可以在肌膚形成保護網，讓所有彩妝乖乖不動，出油出汗都不山崩。

【同場加映】

＃愛康 透芯涼感褲型棉，售價119元

以涼感衛生棉在女性用品殺出血路的愛康，這次又推出褲型設計的單品，46cm超長吸收棉體搭配3cm加寬防漏側邊，晚上睡覺直接當內褲穿，怎麼翻身都不用擔心外漏狀況，經典涼感設計使用起來舒緩經期悶熱不適，用過真的回不去。