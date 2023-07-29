韓星最愛「水流果凍手機殼」爆紅　太妍、IVE安俞真同款「奶油黃」好Q

文／妞新聞

走在時尚尖端、帶領流行趨勢的韓流巨星們，不只穿的、吃的掀起完售風潮， 在感嘆韓國男神、女神最新上傳的自拍照好帥、好美的同時，手上的那一款「手機殼」也成為討論焦點啦！最近KPOP圈到演技界，多位人氣韓星都不約而同幫手機換上「同一件新衣」，出現頻率超高＋奇特的外型，讓超多網友瘋狂搜尋：「到底是哪個牌子的？」

超過10韓星都愛用

「水流果凍手機殼」爆紅

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）



上半部是常見的透明手機殼，下半部一坨「謎之塊狀」，視覺上讓人聯想到「流動中的水」或是「溶解的果凍」，少女時代成員太妍穿上白TEE、對鏡子自拍的就是拿著紫色款，在美容室化妝時手上已經換上「奶油黃」版本，身為女孩們的時尚指標的她，這些美美自拍照一上傳個人IG，手拿的「水流果凍手機殼」果然馬上被問爆。

▲LE SSERAFIM采源手拿寶寶藍款。（圖／IG@gragg_official，下同）

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IZ*ONE出身、LE SSERAFIM成員采源也使用寶寶藍款，多張自拍照根本大放火，網路上已經出現大批「采源手機殼」代購文，另外，IVE隊長安俞眞愛用黃色、aespa成員Ningning以及演員韓寶凜用白色、性感小野馬泫雅的粉紅色也很可愛。

https://www.instagram.com/p/CsD9rWMyPj4



不只女神們著迷，歐巴也很適合！SHINee的Key不愧是公認的時尚達人，早早也拿出螢光綠的水流果凍手機殼自拍（金寶羅也是這色），如果擔心大色塊太害羞，低調派妞妞也可以效仿(G)I-DLE小娟入手「全透明款式」，多種顏色意圖讓粉絲選擇障礙啦！

大咖同款究竟哪裡買？

韓國小眾品牌資訊公開

這個奇形怪狀的手機殼其實來自韓國小眾品牌「GRAGG（그래그）」，主打「環境友善、延續」，運用不傷害地球生態的材質、透過高科技技術，守護人類居住的環境，產品風格充滿未來科技感，說是小眾牌真的沒有誇飾，目前IG官方帳號的追蹤人數甚至還沒有破萬（7月20日撰寫時8000位左右），在今年3月才在韓國清潭洞開展了首間快閃店。

https://www.instagram.com/p/CibcqHDLj2y



這次爆紅的手機殼名為DOUBLE LAYERS CASE，運用Dr. Gragg博士發現的一種新型態液體物質、硬化製作而成，打造出獨特形狀外加飽和色彩的特殊立體造型，一款要價59,000韓元，換算成台幣大約不到1500元，小資女也能輕鬆入手跟心中男神、女神拿「情侶手機殼」！

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