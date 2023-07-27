《王之國》潤娥減齡穿搭技巧公開　5招撩走霸總李俊昊的心

文／美人圈

由李俊昊和少女時代成員潤娥搭檔演出的Netflix韓劇《歡迎來到王之國》收視率狂飆，除了高顏值養眼組合和劇情超吸眼球外，你知道飾演女主角「天嗣朗」 的潤娥私下也是穿搭高手嗎？除了靠衣櫃常見基本款就散發出精緻少女感，顯高、顯瘦更是一次滿足！今番編輯直接整理出潤娥私下減齡穿搭技巧，簡單5招輕鬆撩走男神心。

潤娥減齡穿搭

1：亮色系服裝氣色UP

現正流行的「多巴胺穿搭」潤娥早就跟上了！滑開她社群，一張張身著鮮豔多彩、搶眼花色的服裝不但看了開心愉悅，還能凸顯整體氣色，視覺年齡立刻-5歲。建議女孩可以根據個人膚色選擇服裝，像皮膚白皙的潤娥就特別適合Baby粉、天空藍等少女系配色！

▲潤娥。（圖／IG@yoona__lim，下同）

2：增添公主袖、蕾絲等浪漫元素

潤娥舉手投足散發仙女氣息正是靠服裝上的小巧思，充滿浪漫氛圍的公主蓬袖連身洋裝不但修飾手臂線條和在意的掰掰袖，還自帶青春感。此外，蕾絲元素也可以讓服裝更具造型層次，轉移視覺的同時，亦能達到修飾效果。

3：短版上衣超顯瘦

擅長運用服裝創造出黃金比例的潤娥私下顯高密技少不了「短版上衣」，下擺切齊腰部最瘦的位置，拉長比例加上微微露肌膚，性感得恰到好處，日常簡單搭配牛仔褲或是短裙就十分出彩。

4：髮飾配件小心機

雖然潤娥私服都是你我衣櫃常見的T恤、針織衫、連身洋裝等，但為何她的穿搭就是比較出眾？其實原因就藏在細節裡，可以發現潤娥時常搭配夢幻的蝴蝶結髮飾、奢華水鑽髮夾、俏皮髮箍等心機小配件，無形中增添亮點，又不會搶走服裝風采，相當高招。

5：A字短裙不可少

伴隨年齡增長，許多女生會抗拒穿上短裙，甚至認為是年輕女孩的專利！何必在乎他人眼光，自信女孩就該學潤娥這樣大膽穿上短裙，不僅看上去朝氣十足，A字剪裁設計完美包覆寬臀和大腿，露出纖細小腿超顯瘦，辣得剛剛好。

完全看不出潤娥年紀早已過30，減齡穿搭與大學生站在一起都毫無違和，女孩們還不趕緊將上述幾招筆記起來呀！

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