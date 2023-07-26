金鐘視帝黃河、傅孟柏對尬輕熟男魅力　優雅包款助攻不分軒輊

▲金鐘視帝黃河拎著萬寶龍4810系列手提包，54,200元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金鐘視帝黃河與傅孟柏的演技備受肯定，兩人同時受萬寶龍（Montblanc）之邀示範靈感源自品牌經典書寫工具的4810系列包款，黃河以灰色西裝示範黑色手提包，傅孟柏則以大地色系秋裝配上疊搭黑色迷你包的棕色保齡球包，展現輕熟男魅力不分軒輊。





▲金鐘視帝傅孟柏示範萬寶龍4810系列棕色保齡球包577,00元、黑色迷你包29,700元。





▲萬寶龍4810系列中型公事包，50,700元。

萬寶龍4810系列皮件深受書寫工具啟發，提手的三角形設計猶如墨水瓶造型，包款側面兩幅皮革重疊的結構則如信封的開口，全系列以素面皮革製作並飾以樹皮紋壓花，33款皮件包括薄型公文包、黑色梯形手提包和棕色保齡球包等，能與信封型收納包、迷你包等組合疊搭，既實用也時尚，顏色則從大自然與書寫不可或缺的紙張發想，提供棕色、英倫綠、象牙白或黑色等選擇。





▲萬寶龍4810系列信封型收納包共有3色可供選擇，單個22,000元。

法國精品品牌Berluti近期發表的秋季男士配件，從Patina古法染色典藏中精選4款具有歷史意義的色調，分別是葡萄紫、含羞草黃、仙人掌綠和白玉灰色創作公事包、旅行袋、郵差包等各式包款，當中含羞草是少數能在寒冷季節吐露芬芳的花卉，因此以Patina古法為包款染上金黃色調，為秋冬穿搭增添亮點。





▲Berluti推出新色葡萄紫色Patina公事包。（圖／Berluti提供，以下同）



▲Berluti含羞草色皮革郵差包，65,500元。