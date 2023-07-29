fb ig video ETtoday search mobile

韓國5個小眾品牌女星都愛穿！張員瑛同款、Winter超辣連身衣必入手

>

文／美人圈

韓國近年陸續推出超多時尚小眾品牌，不僅時髦又好搭配，就連許多韓國女星都是忠實粉絲！今天小編幫大家統整了五個韓國時尚小眾品牌，時髦百搭不踩雷，小資女也能輕鬆GET女星同款！

韓國明星同款小眾品牌

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

近期熱度超高的法國時尚品牌「MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD」是由設計師Marithé Bachellerie和François Girbaud於1964年創立。他們熱愛以創新的方式重新詮釋時尚和服裝設計。近期經由Jennie上身演繹後，獲得更多韓國年輕人的青睞，成為不可不知的必買品牌。Jennie日前從英國回韓時也配戴著該牌的毛帽，展現了多元的穿搭法則，價位大約在台幣1000~4000元左右，入門者推薦入手基本款T恤，簡單搭配就相當時髦。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲法國時尚品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD，Jennie穿上後更一舉爆紅。（圖／IG@jennierubyjane、@marithe_kr）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOOKAST

近幾年最流行的小香風必定不可少，只是要找到版型好看跟材質優良的店家真的需要仔細挑選， LOOKAST也是近期在韓國相當熱門的小眾品牌價格約落在台幣1000~6000元間，其中和IVE張員瑛同款的「粉色小香外套」絕對是甜美女孩首選，無論是搭配牛仔褲或是同系列短裙都能盡顯氣質，喜歡富家千金、小公主風的人絕對不能不知道！

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛同款LOOKAST粉色小香外套。（圖／小紅書LOOKAST）

comeoutandplay 

近幾年法式慵懶貴氣風盛行，comeoutandplay是韓韶禧的愛牌，因為這個品牌所設計的不僅有法式的浪漫情懷，也將芭蕾的特色融入，整體風格簡約好搭，顏色也非常適合亞洲女孩，上衣價格大部分都在1000元以內，價格相當實惠。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧同款上衣只要台幣504元。（圖／IG@xeesoxee）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BADBLOOD

接下來是一些辣妹必敗的品牌！BADBLOOD是韓國年輕人當中十分受歡迎的品牌，尤其是喜歡街舞文化的人群，BADBLOOD家的衣服價格約落在台幣1000~4000元間，不但美觀還非常舒適，很適合喜歡到處跑跳的辣妹們，aespa Winter在WaterBomb音樂節上所穿搭的這件連身上衣在官網上還有搭配一件外罩衫，讓一件衣服能有更多趣味穿法。 

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲BADBLOOD在韓國年輕人當中十分受歡迎。（圖／IG@imwinter）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anderssonbell

Anderssonbell是來自韓國本土的品牌，但這個名字混合著多元文化，Andersson是來自一個典型的瑞典姓氏，Bell代表一個韓國寺廟裡傳統的鐘，兩者結合代表著東西方文化的交融，這個品牌的售價相當親民，價格約台幣2000~10000元就能入手，其中飽和度較高的亮色單品絕對是夏日首選，像是這件TWICE成員MOMO所穿著的叢林綠色上衣就相當吸睛。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE MOMO。（圖／IG@momo）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

延伸閱讀

超模Bella Hadid帶起的復古球衣時尚Blokecore，不只辣妹愛穿，韓星也上身！

夏日音樂祭「微辣穿搭」指南！Y2K風格、多巴胺穿搭，全白色系這樣搭更時髦吸睛

夏日比基尼品牌推薦！跟著超模Kendall Jenner選泳衣，甜美風、性感風通通有！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 韓國, 小眾品牌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3，射手很容易把身邊人搞瘋

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3，射手很容易把身邊人搞瘋

營養師曝「麥當勞早餐」熱量排行榜，第一名鈉含量直接破表

營養師曝「麥當勞早餐」熱量排行榜，第一名鈉含量直接破表

楊紫瓊二婚捨白紗　襯衫配蛋糕裙、馬甲蕾絲禮服當最美新娘

楊紫瓊二婚捨白紗　襯衫配蛋糕裙、馬甲蕾絲禮服當最美新娘

想瘦快吃！營養師推8種「脂肪最怕的蔬菜」　加速燃脂還防水腫 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 歐米茄巴黎奧運錶首發　秒針飾以奧運標誌、多色錶帶輪流換 G-SHOCK之父來台慶強悍錶40周年　18萬頂規錶曝光 第一眼看到黃色愛心還是沙發？　日本心測神準探索你的戀愛速度 白天就能微醺！Club Monaco聯手「亞洲50大酒吧」夏季服飾變限定調飲 日麥當勞「辣味培根馬鈴薯派」即將登場！　濃郁奶香配辛辣滋味超欠吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面