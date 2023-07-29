韓國5個小眾品牌女星都愛穿！張員瑛同款、Winter超辣連身衣必入手

文／美人圈

韓國近年陸續推出超多時尚小眾品牌，不僅時髦又好搭配，就連許多韓國女星都是忠實粉絲！今天小編幫大家統整了五個韓國時尚小眾品牌，時髦百搭不踩雷，小資女也能輕鬆GET女星同款！

韓國明星同款小眾品牌

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

近期熱度超高的法國時尚品牌「MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD」是由設計師Marithé Bachellerie和François Girbaud於1964年創立。他們熱愛以創新的方式重新詮釋時尚和服裝設計。近期經由Jennie上身演繹後，獲得更多韓國年輕人的青睞，成為不可不知的必買品牌。Jennie日前從英國回韓時也配戴著該牌的毛帽，展現了多元的穿搭法則，價位大約在台幣1000~4000元左右，入門者推薦入手基本款T恤，簡單搭配就相當時髦。

▲法國時尚品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD，Jennie穿上後更一舉爆紅。（圖／IG@jennierubyjane、@marithe_kr）





LOOKAST

近幾年最流行的小香風必定不可少，只是要找到版型好看跟材質優良的店家真的需要仔細挑選， LOOKAST也是近期在韓國相當熱門的小眾品牌，價格約落在台幣1000~6000元間，其中和IVE張員瑛同款的「粉色小香外套」絕對是甜美女孩首選，無論是搭配牛仔褲或是同系列短裙都能盡顯氣質，喜歡富家千金、小公主風的人絕對不能不知道！

▲張員瑛同款LOOKAST粉色小香外套。（圖／小紅書LOOKAST）

comeoutandplay

近幾年法式慵懶貴氣風盛行，comeoutandplay是韓韶禧的愛牌，因為這個品牌所設計的不僅有法式的浪漫情懷，也將芭蕾的特色融入，整體風格簡約好搭，顏色也非常適合亞洲女孩，上衣價格大部分都在1000元以內，價格相當實惠。

▲韓韶禧同款上衣只要台幣504元。（圖／IG@xeesoxee）





BADBLOOD

接下來是一些辣妹必敗的品牌！BADBLOOD是韓國年輕人當中十分受歡迎的品牌，尤其是喜歡街舞文化的人群，BADBLOOD家的衣服價格約落在台幣1000~4000元間，不但美觀還非常舒適，很適合喜歡到處跑跳的辣妹們，aespa Winter在WaterBomb音樂節上所穿搭的這件連身上衣在官網上還有搭配一件外罩衫，讓一件衣服能有更多趣味穿法。

▲BADBLOOD在韓國年輕人當中十分受歡迎。（圖／IG@imwinter）





Anderssonbell

Anderssonbell是來自韓國本土的品牌，但這個名字混合著多元文化，Andersson是來自一個典型的瑞典姓氏，Bell代表一個韓國寺廟裡傳統的鐘，兩者結合代表著東西方文化的交融，這個品牌的售價相當親民，價格約台幣2000~10000元就能入手，其中飽和度較高的亮色單品絕對是夏日首選，像是這件TWICE成員MOMO所穿著的叢林綠色上衣就相當吸睛。

▲TWICE MOMO。（圖／IG@momo）





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