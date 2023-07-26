超準！哪一條會最先流出水呢？秒測你的「過人天賦」

▲（圖／翻攝自小紅書）

記者曾怡嘉／綜合報導

你知道自己的天賦所在嗎？《小紅書》有一個有趣的心理測驗，讓你選一條水管就能測出你未察覺的天賦，快來試試看！

#以上有5條錯綜複雜的管道，你覺得哪一條會先流出水來呢？

選1的你

選1的你是早熟型天才，從小到大早聽慣了眾人的讚美，你的學習速度特別快，從小開開始就展現出過人的一面，你很容易成為某個領域的研究者或是學者，發揮你最大的優秀學習力。

選2的你

選2的你是創意型天才，腦中總有各種稀奇古怪的點子，思想方面總是天馬行空，不太容易被世俗的框架制約，比起眾人都走過的路，你更愛開創與開發，隨著年紀的增長，你的天賦將更為耀眼。

選3的你

選3的你是努力型天才，你屬於苦幹實幹型的個性，即便再困難，你也會靠著滿滿的毅力去克服，為了夢想你總是不顧旁人眼光，你認為努力沒有辦不到的事情，努力讓你閃閃發亮著。

選4的你

選4的你是懶惰型天才，你總是能夠舉一反三，擁有超強的理解力，好像不用耗費太大心思去學習，很多事情總是一點就通，但也是因為如此，你有點不夠積極努力，千萬別讓懶惰的個性埋沒了你的天賦。

選5的你

選5的你是直覺型天才，你的直覺很敏銳，做任何事情不會多想，全靠直覺行動，當然這樣的個性有好有壞，比別人更敏銳的直覺是你的優勢，越困難的挑戰反而更能激發你的冒險精神。