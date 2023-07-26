IKEA 8月新餐「8盎司肋眼牛排」超澎湃　4百出頭吃好吃滿

▲IKEA 8月份新菜8盎司肋眼牛排看起來好好吃啊，售價429元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一轉眼暑假快過一半了，IKEA瑞典餐廳8月推出全新菜色，大片8盎司肋眼牛排佐特製多蜜醬登場，看起來超澎湃，售價不到450元就能吃飽，而經典的「小龍蝦」系列也再次回歸，同時還有兩款高顏值甜品登場，去吃個下午茶也很可以。85度C從6月推出即熱銷的「菠蘿酥脆泡芙」，近期針對限定門市再推「鹽之花巧克力」新口味，喜歡這款甜點的民眾不妨嚐嚐鮮。

▲正宗十三香麻辣小龍蝦，售價399元。

IKEA瑞典餐廳將從8／1起，推出全新的8盎司肋眼牛排佐可可洋蔥多蜜醬新餐點，經高溫烘烤的肋眼牛排，具有多汁滑嫩的厚實口感，搭配法式經典的可可洋蔥多蜜醬，將蔬菜的鮮甜與紅酒的濃醇相互輝映，還加上濃郁香氣的可可粉，更增添豐富層次，售價429元。

▲小龍蝦沙拉，售價149元。

此外，瑞典小龍蝦派對主題餐點也再次登場，包含獨門秘方調製而成的正宗十三香麻辣小龍蝦、Ｑ彈微辣的XO醬小龍蝦麵、清爽開胃的小龍蝦沙拉，讓喜歡海味的消費者能有多樣選擇，因應夏日季節，也對出應景甜品「芒果圓舞曲」，使用芒果泥與鮮奶油擠成圓錐狀，搭配雙層鬆軟的戚風蛋糕，兼具酸甜爽口跟視覺感，另有焦糖系甜品「焦糖蘋果蛋糕」美拍都很可以。

▲芒果圓舞曲售價65元。

▲焦糖蘋果蛋糕售價75元。

85度C在六月初推出爆漿的「菠蘿酥脆泡芙」牛奶風味泡芙餡，使用鮮奶油與卡士達風味餡調配，奶香濃郁，有如布丁的滑順口感，上市後大受好評。

▲「菠蘿酥脆泡芙」除了牛奶風味泡芙餡，再推巧克力鹽之花口味，單顆售價30元至32元。

趁勝追擊，從7／27在全台185間限定門市，再推新口味鹽之花巧克力，內餡加入比利時嘉麗寶巧克力與西班牙鹽之花調和，搭配低溫烘烤的菠蘿泡芙外皮，其內餡採現點現灌，品嚐時能感受到酥脆外殼，鹽之花巧克力單顆售價32元，兩顆特價59元，也推出兩種口味混搭特價57元優惠。