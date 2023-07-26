fb ig video ETtoday search mobile

IKEA 8月新餐「8盎司肋眼牛排」超澎湃　4百出頭吃好吃滿

>

▲IKEA 8月份新菜。（圖／業者提供）

▲IKEA 8月份新菜8盎司肋眼牛排看起來好好吃啊，售價429元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一轉眼暑假快過一半了，IKEA瑞典餐廳8月推出全新菜色，大片8盎司肋眼牛排佐特製多蜜醬登場，看起來超澎湃，售價不到450元就能吃飽，而經典的「小龍蝦」系列也再次回歸，同時還有兩款高顏值甜品登場，去吃個下午茶也很可以。85度C從6月推出即熱銷的「菠蘿酥脆泡芙」，近期針對限定門市再推「鹽之花巧克力」新口味，喜歡這款甜點的民眾不妨嚐嚐鮮。

▲IKEA 8月份新菜。（圖／業者提供）

▲正宗十三香麻辣小龍蝦，售價399元。

IKEA瑞典餐廳將從8／1起，推出全新的8盎司肋眼牛排佐可可洋蔥多蜜醬新餐點，經高溫烘烤的肋眼牛排，具有多汁滑嫩的厚實口感，搭配法式經典的可可洋蔥多蜜醬，將蔬菜的鮮甜與紅酒的濃醇相互輝映，還加上濃郁香氣的可可粉，更增添豐富層次，售價429元。

▲IKEA 8月份新菜。（圖／業者提供）

▲小龍蝦沙拉，售價149元。

此外，瑞典小龍蝦派對主題餐點也再次登場，包含獨門秘方調製而成的正宗十三香麻辣小龍蝦、Ｑ彈微辣的XO醬小龍蝦麵、清爽開胃的小龍蝦沙拉，讓喜歡海味的消費者能有多樣選擇，因應夏日季節，也對出應景甜品「芒果圓舞曲」，使用芒果泥與鮮奶油擠成圓錐狀，搭配雙層鬆軟的戚風蛋糕，兼具酸甜爽口跟視覺感，另有焦糖系甜品「焦糖蘋果蛋糕」美拍都很可以。

▲IKEA 8月份新菜。（圖／業者提供）

▲芒果圓舞曲售價65元。

▲IKEA 8月份新菜。（圖／業者提供）

▲焦糖蘋果蛋糕售價75元。

85度C在六月初推出爆漿的「菠蘿酥脆泡芙」牛奶風味泡芙餡，使用鮮奶油與卡士達風味餡調配，奶香濃郁，有如布丁的滑順口感，上市後大受好評。

▲IKEA 8月份新菜。（圖／業者提供）

▲「菠蘿酥脆泡芙」除了牛奶風味泡芙餡，再推巧克力鹽之花口味，單顆售價30元至32元。

趁勝追擊，從7／27在全台185間限定門市，再推新口味鹽之花巧克力，內餡加入比利時嘉麗寶巧克力與西班牙鹽之花調和，搭配低溫烘烤的菠蘿泡芙外皮，其內餡採現點現灌，品嚐時能感受到酥脆外殼，鹽之花巧克力單顆售價32元，兩顆特價59元，也推出兩種口味混搭特價57元優惠。

關鍵字：

IKEA, 瑞典餐廳, 肋眼, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

分手率超低的三大星座！TOP 1認準真愛就不會放手，越困難越激發好勝心

分手率超低的三大星座！TOP 1認準真愛就不會放手，越困難越激發好勝心

此生必交「寶藏摯友星座」Top 3 ！第一名比戀人還死心塌地挺你到底

此生必交「寶藏摯友星座」Top 3 ！第一名比戀人還死心塌地挺你到底

掉髮人快記好！7種「養髮食物」多吃　防脫防白髮還能柔順髮質

掉髮人快記好！7種「養髮食物」多吃　防脫防白髮還能柔順髮質

Lisa露纖腰遊巴黎　2雙價差10倍美鞋陪逛 皮膚科醫師教正確補充膠原蛋白！3招提升效果，維持Q彈美肌 安格斯12星座一周運勢7／24-7／30　單身射手脫單趁現在 張員瑛睫毛膏沾到眼皮掀討論　化妝師回應，加碼公開刷睫毛不沾染技巧 戀愛腦星座Top 3 ！　第一名太單純相信承諾，墜入愛河就拉不回 IKEA 2023年新品滿滿多巴胺　新臥室系列1.5萬整組買好買滿 提升免疫從腸道開始！營養師曝「5種護腸食物」：黑巧克力也有用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面