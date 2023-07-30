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六種臉型適合的耳環推薦　圓臉要挑垂墜耳環、長臉別買線條款式

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文／美人圈

不同臉型所適合的髮型與穿搭會有所不同，當你打扮的漂漂亮亮，結果搭上錯誤的耳環款式，很可能會為你的造型大扣分！相反的，選對耳環還有修飾臉型的效果，以下為六個臉型適合的耳飾，那就趕快來看哪種耳環款式最適合你的臉型吧！

六種臉型推薦的耳環款式 

菱型臉推薦的耳環：扇形、圓形

菱型臉的面相就是額頭窄、下巴尖、顴骨比較高，也稱之為鑽石臉型。這樣的高冷氣質適合圓滑光澤的垂墜耳環，像是水滴形、扇形及圓形等等造型耳墜，這些耳環可增添柔和曲線感，平衡臉部輪廓；相反的，菱型臉建議不要挑選有尖銳角度的耳環，才不會讓顴骨看起來更高，臉型更銳利。

▲耳環臉型 。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝。（圖／張柏芝微博）

方臉推薦的耳環：水滴形、流蘇形

方型臉的顴骨和下顎幾乎是一樣的寬度，所以經常被稱為「國字臉」，所以盡量避免三角形、菱形等有稜有角的款式，不然會讓臉部線條更加生硬，這時候可以配戴水滴形、葉子形或流蘇形等，體積比較小巧、輕盈的耳環，幫助柔和臉部的輪廓、平衡臉型。

▲耳環臉型 。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇。（圖／Michael Kors微博）

圓臉推薦的耳環：吊墜形、細長形

圓臉女孩要盡量避免圓形弧度的耳環，它會讓妳的臉橫向延伸，更顯臉大。圓臉特別適合垂墜耳環，而且要長一點，讓下顎和脖子線條視覺上更加修長，也可以修飾過圓的臉型。除了垂墜耳環，圓臉女孩也能挑選有角度的幾何圖形耳環，可以增加臉的立體輪廓感！

▲耳環臉型 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎。（圖／趙麗穎微博

長臉推薦的耳環：圓形、扇形等誇張款式

長臉的重點是必須拉寬臉部的比例，配戴圓形或比較誇張的大耳環都很適合長臉女孩，有助於凸顯臉部的線條感，但千萬不要選擇流蘇或細線形的款式，這樣反而會讓妳的臉長更長！

▲耳環臉型 。（圖／翻攝自微博）

▲黃聖依。（圖／黃聖依微博）

心型臉推薦的耳環：吊墜形、水滴形

心型臉的特色就是額頭較寬而下巴較窄，心型臉女孩額頭寬度略小於顴骨，但大於下頜骨，下巴小巧前翹並且下顎線條明顯，不過能讓視覺上像巴掌臉，想要讓臉型更溫柔，在耳環挑選上最好避開下端尖細的款式，像是倒三角形、菱形、心形造型耳飾，尖銳的線條更容易凸顯下巴！建議選擇下垂感重的耳環，像是水滴形、吊墜形等等，讓整體五官更和諧。

▲耳環臉型 。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy。（圖／IG@angelababyct）

梨型臉推薦的耳環：錐形、圓弧形

梨型臉的特徵為額頭窄、下巴寬，顴骨也比額頭寬，因此梨型臉應該避免戴水滴形、葫蘆形等與臉型相似的耳環款式，配戴這樣的款式不只會使顴骨更寬，還會橫向放大妳的臉型比例，最好選擇上寬下尖的錐形款式，圓形耳環則可以修飾下頜骨，細長的耳環線條除了可以提高臉部重心，還能平衡臉型的視覺缺陷。

▲耳環臉型 。（圖／翻攝自微博）

▲秦海璐。（圖／秦海璐微博）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 耳環, 臉型

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