「復古球衣」穿搭正夯！NewJeans露小蠻腰配長褲又帥又辣

文／美人圈

由超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）帶起的復古球衣時尚「Blokecore」，不僅在歐美掀起一陣風潮，韓國女團們也紛紛上身，近來許多設計師品牌更是接連推出球衣風格單品。到底什麼是Blokecore？Blokecore又要怎麼穿怎麼搭配？來跟編輯一起看下去吧！

什麼是Blokecore？

曾在八○、九○年代流行的Blokecore，指的是足球衣搭配工裝褲或牛仔褲，加上球鞋的運動休閒時尚，整體感覺較剛強、帥氣，在當時主要也是男性在穿。但如今隨著性別平等意識的崛起，和2022世界盃及超模Bella Hadid的爆火街拍，Blokecore早已不限定性別，更是發展出搭配短裙、短褲、oversize等又帥又辣的穿搭風格。





▲可以看到Bella Hadid平日喜歡穿oversize的球衣配上短褲，再搭配上白襪和球鞋，將復古風的Blokecore穿得簡單又自信！

跟著Jennie、New jeans學怎麼穿Blokecore

除了Bella Hadid的爆火街拍，BLACKPINK的Jennie在〈Pink Venom〉的MV中也穿了來自愛迪達「曼聯的團隊之星」球衣！MV一播出，就在社群媒體上引起熱烈討論，更有許多人跑去買Jennie同款。像Jennie一樣把球衣變成短版，紅色和深藍的跳色又酷又辣，露出小蠻腰配上長褲，一整個氣勢滿滿！

▲Jennie在〈Pink Venom〉MV中的球衣穿搭。（圖／Youtube／BLACKPINK）



女團Red Velvet的成員Yeri也曾穿過Blokecore，基本的黑底白字百搭又時尚，硬朗的球衣也能被她穿出甜美的少女感。

▲Red Velvet Yeri。（圖／IG@yerimiese）



女團NewJeans不僅在歌曲〈Attention〉的MV中穿到球衣和球褲，從歌曲〈Hype Boy〉的打歌服中也經常能看見球衣的搭配，近來她們更成為Nike的代言人，穿上足球球衣展現青春。可以看到NewJeans的Blokecore想展現的是少女感及活力，所以多選用亮色球衣，像是淺藍色、紅色、黃色等等，這種充滿復古感的亮色搭配起來元氣滿滿，搭配短裙、短褲，更加青春！

▲NewJeans。（圖／Youtube／NewJeans）



▲NewJeans的球衣穿搭。（圖／IG@newjeans_official）

韓國服裝品牌也掀起Blokecore旋風

近來在Blokecore的旋風下，不少韓國設計師品牌也推出了球衣款式，像是結合校園風的「Ames」，就設計出各種顏色的簡單球衣款，配上校園感的格子裙，打造復古運動風格。

▲韓國服裝品牌也掀起Blokecore旋風。（圖／IG@ames_worldwide）

原是走浪漫、夢幻芭蕾風的「Sinoon」，也推出了緞面的運動上衣，保持少女般的嫩色調和溫柔的緞面設計，將「球衣穿搭」變得更甜美可人，透過不同詮釋和搭配，讓運動風上衣不再只是帥氣和陽剛。

▲緞面材質的運動上衣。（圖／IG@sinoon.official）



在歐美和韓國都席捲的「球衣時尚」原來是這麼穿，看完這篇文章準備好你的球衣了嗎！一起來搭出屬於你風格的復古Blokecore吧！

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