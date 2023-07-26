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鳳小岳高顏值嬌妻藏太久　夫妻倆戴Tiffany甜蜜放閃

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▲▼鳳小岳夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲鳳小岳首度和老婆洪喆君公開露臉獻給Tiffany，網友直呼洪喆君神似楊丞琳。（圖／翻攝rhydianvaughan_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星鳳小岳舉辦首張專輯《柒》聽歌會，結婚7年的愛妻洪喆君現身力挺，而在記者會前，他於社群首度公開夫妻同框照，一同戴上美國珠寶品牌Tiffany & Co. Lock系列珠寶曬恩愛，他透露老婆簡樸素雅，打扮向來隨興，卻出乎意料非常中意Tiffany Lock系列中性簡約的風格，言語間盡是對老婆的疼愛，網友則驚豔鳳小岳另一半的高顏值，狂讚「太太那麼美，以前都藏起來」、「以為是什麼女模，竟然是太太，長得好有星味」、「好像楊丞琳」。

▲▼鳳小岳夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲鳳小岳老婆洪喆君的高顏值被網友讚爆。（圖／翻攝rhydianvaughan_official IG）

▲▼鳳小岳夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲鳳小岳與老婆洪喆君一同佩戴Tiffany Lock系列珠寶，互動甜蜜。（圖／翻攝rhydianvaughan_official IG）

鳳小岳與老婆為Tiffany Lock系列珠寶拍攝多張形象照，他表示拍攝過程中看見兩人佩戴的模樣，心中感受到的是緊密的連結，Lock系列象徵將兩人緊扣再一起，討喜的設計讓他心甘情願與老婆鎖在一起，夫妻倆各戴上Lock系列手環、戒指、鍊墜與手環甜蜜互動，大方放閃。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K金鑲鑽耳環，214,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K金舖鑲鑽石戒指（由上而下）176,000元，18K玫瑰金鑲鑽戒指109,000元，18K白金鑲鑽戒指115,000元。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石手鐲（左）1,215,000元，18K玫瑰金鑲鑽手鐲 479,000元。

卡地亞（Cartier）誕生於1970年代的紐約的LOVE系列手環也深受情人喜愛，以緊密的閉合設計鎖起真摯愛意，並需要專屬螺絲起子打開，非凡意義成為不少情侶愛的信物，而手環上的螺絲點綴也別具個性，問世超過半世紀以來雋永耐看，備有有不同材質、寬窄版以及鑲鑽或未鑲鑽款式供選擇，多個一起疊戴時髦極了。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE系列手環深受情人青睞，寬窄版或鑲鑽等不同款式疊戴很時髦。（圖／翻攝卡地亞官網）

►Tiffany竟推閃亮手工洋裝！　碧昂絲曲線畢裙裝集合珠寶經典

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關鍵字：

鳳小岳, Tiffany, Tiffany & Co., Cartier, 卡地亞

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