HOGAN秋冬4雙必買推薦！男女同款小白鞋超增高、學院風厚底靴報到

記者鮑璿安／綜合報導

義大利精品鞋履HOGAN帶來2023秋冬系列新品，以標誌性特色「H」融合柔軟小羊皮、牛皮等天然皮革，映襯無性別的簡約線條，誕生大眾喜愛的厚底鞋、運動鞋款，多場合都能搭配出NEW LUXURY （新奢華）風貌，《ET FASHION》也特別整理出本季必收推薦款以及特色亮點一次看！

▲男女同款H-STRIPES 垂直凹槽的厚底設計為核心元素 。（圖／品牌提供）

1. 男女同款H-STRIPES

品牌近年來非常強調無性別的設計感，H-STRIPES便是一雙中性條紋運動鞋，以垂直凹槽的厚底設計為核心元素，低調H LOGO搭載柔軟小羊皮及品牌記憶鞋墊，百搭也不過時。

2. NEW WEDGE全新系列

▲NEW WEDGE全新系列，無鞋帶靴款 。（圖／記者鮑璿安攝）

洋溢青春活潑氣息的不敗學院風，HOGAN當然沒忘記跟上，無鞋帶的靴款搭配上9.6cm特殊垂直凹槽厚底，一穿就立刻增高，以優雅光面、荔枝紋牛皮搭配品牌金屬飾釦，別具魅力。

3. NEW H222

▲NEW H222，2023台灣限定色即將登場 。（圖／品牌提供）

作為品牌的熱銷鞋款NEW H222，本季換上了金屬皮革、漆皮等亮眼元素，帶來紐約夜生活般的奢華視覺體驗，條紋底則稍稍弱化了厚底感，9月還將帶來2023台灣限定金銀新色。

4. H630運動鞋系列



▲H630運動鞋 。（圖／品牌提供）

搭上近期超夯的多巴胺風潮，以霧霾灰、磚紅酒紅色拼接入這款H630運動鞋，籃球鞋廓形與具緩震效果的彈性記憶鞋墊，非常好上腳。

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▲今夏Canada Goose首次迎來運動鞋系列Glacier Trail，7月18日品牌新光三越A9專門店販售 。（圖／品牌提供）

今夏Canada Goose首次迎來運動鞋系列Glacier Trail，主打高機能以及時髦感，滿足喜愛戶外運動的民眾，以高筒、低筒融合防水設計與透氣面料，鞋底紋路也藏亮點，靈感來自品牌經典圓盤標誌中的楓葉，在最極端崎嶇的地勢也能提供絕佳的抓地力和穩定性。同時，為提高貼合度，配搭360度鞋帶拉繩系統全方位包覆腳部。並帶來黑色、棕色、白色等經典大地色，也有明亮活潑的季節性配色，如夕陽橙和冰川藍 ，在城市、山林間自在穿梭。

▲（依序）悠遊 All Star、Chuck 70季節新款 。（圖／品牌提供）

Converse此次以Chuck Taylor All Star及Chuck 70經典鞋款為基礎，並融合自在不羈的滑板精神，打造甜酷風格「悠遊All Star」和街頭滑板風格Chuck 70季節新款。前者融入厚底造型上腳超舒適；後者則使用帆布鞋面，增添絨面皮革細節、主鞋帶用扁寬型雙色調呈現，增添辨識度。