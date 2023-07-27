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「最美小龍女」李若彤教私房甜點做法！超簡單快速，新手也零失誤

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▲▼李若彤教私房芒果布丁作法 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

▲李若彤保養得宜，常在社群跟粉絲分享保養、健身與飲食等小秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝李若彤小紅書、微博

有「最美小龍女」之稱的香港女星李若彤，是演藝圈的不老女神代表，她平時除了樂於分享自己的保養、健身秘訣外，也常分享自己的養生飲食和料理作法，也都受到粉絲歡迎。近日她就分享私房芒果布丁食譜，不僅正適合夏天吃，口感嫩滑Q彈，作法也超簡單，只要15分鐘就能完成，她更稱為「零失敗的甜品」，連料理新手都能完美上手。

▲▼李若彤教私房芒果布丁作法 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

＃所需食材

1.芒果果凍粉80g

2.可生吃的雞蛋1顆

3.淡奶（蒸發乳）150g

4.芒果適量（可依個人喜好調整），像是李若彤表示自己喜歡用比較偏甜的小芒果，通常她會用4顆。

5.開水180ml

▲▼李若彤教私房芒果布丁作法 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

＃製作方式

1.先把80g芒果果凍粉加入180ml開水中充分攪拌溶解，如果不趕時間，可以直接放在一旁，在室溫裡等凝固，如果想快一點、15分鐘之內就完成的人，可以直接放入冰箱冷藏或冷凍，幫助快速降溫凝結。

2.把芒果果肉切成小顆粒狀備用。

3.把可生食的雞蛋打入碗中，充分打散，打得越均勻越好。

▲▼李若彤教私房芒果布丁作法 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

4.把150g淡奶（蒸發乳）、打散的雞蛋液、芒果肉依序加入芒果果凍粉液體中，攪拌均勻。她也表示，芒果果肉放的越多，能吃到更多口感。

▲▼李若彤教私房芒果布丁作法 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

5.把調好的芒果布丁分裝到小碗裡，並放入冰箱冷藏至少8小時，可以包好保鮮膜，以防被冰箱裡其他食物味道染味。8小時後凝固後，就能隨時拿出來吃，李若彤也提醒，這個自製的芒果布丁不能放太久，要在3天內吃完。

▲▼李若彤教私房芒果布丁作法 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

▲她提醒這個自製芒果布丁要在3天內吃完。

關鍵字：

李若彤, 小龍女, 女星, 保養, 秘訣, 甜點, 做法, 食譜, 芒果布丁

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