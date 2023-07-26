劉雯搶當「Givenchy女孩」！預測秋冬爆紅鯊魚靴、叛逆Voyou手袋曝光

記者鮑璿安／台北報導

時尚圈準備好迎接下一個季度到來，Givenchy發表的2023 年秋冬系列全球宣傳廣告曝光，高調請到熟悉的亞洲面孔大陸超模劉雯演繹，接連帶出全新款式「Shark Lock鯊魚鎖頭女靴」、柔軟廓形的Voyou 手袋，頂著超強時髦度，預計在下一季悄悄爆紅！

▲Givenchy 發表的2023 年秋冬系列全球宣傳廣告曝光 。（圖／品牌提供）

Givenchy 創意總監 Matthew M. Williams 表示：「我希望從品牌的歷史和傳統取材，將之帶到現代，從而展示 Givenchy 的全新優 雅美學。造型以自信、舒適和獨立自強為重點，這三個概念是品牌特色的重要一環，如今則由 Mona Tougard、Karolina Spakowski 和劉雯細膩演繹。」

▲劉雯演繹全新款式「Shark Lock鯊魚鎖頭女靴」 。（圖／品牌提供）



攝影師 Heji Shin所掌鏡的廣告中，以街頭風靈感單品帶出現代風格，大陸超模劉雯演繹放大廓形黑色皮革外套，搭配上全新款式「Shark Lock鯊魚鎖頭女靴」，鞋款可說是創意總監 Matthew M. Williams上任以來的爆款單品之一，採用柔軟小牛皮革製成，兼具挺度，晉升新一代的叛逆時髦配件。而模特兒Karolina Spakowski則以前襟開洞的絲質上衣配搭黑色斜紋馬海毛半截長裙，盡顯優雅模樣。

▲模特兒Karolina Spakowski則以前襟開洞的上衣出鏡，設計師體現比例和對比。（圖／品牌提供）

不可錯過本季配飾方面，在2023春夏首次亮相的Voyou 手袋終於推出全新的中型款式，並換上今季的主打色彩或金屬色調，兼容於各個場合。





▲Voyou 手袋全新亮相 。（圖／品牌提供）

與此同時，Balenciaga回歸品牌在巴黎的誕生地喬治五世大道，捕捉下最新的冬季23系列廣告大片，站在粉刷到一半的牆面前，影后伊莎貝雨蓓身穿廓形鮮明的印花連身裙，拎著裙裝延伸的花卉造型Crush Sling皮革包款，讓人更加聚焦單品本身；Vittoria Ceretti演繹的那套人造貂皮大衣，搭配收腰設計和圓潤的肩部線條，呈現全高訂廓形。本季也誕生更多頗具實驗性的混搭風格，實穿的運動套裝、牛仔夾克，甚至是正式場合出現的蕾絲晚禮服、珠飾刺繡長裙，皆可相互映襯。

▲法國傳奇影后伊莎貝雨蓓 （Isabelle Huppert）出鏡冬季23系列廣告。（圖／品牌提供）

▲貂皮大衣與Crush Sling包款。（圖／品牌提供）