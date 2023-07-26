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養生美容咖！楊丞琳瘋「三伏天保養」，散寒排濕超健康

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▲▼養生美容咖！楊丞琳瘋「三伏天保養」 。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

▲楊丞琳分享自己三伏天保養心得。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星養生有一套，楊丞琳日前在IG分享，去年做了「三伏天」的保養後，覺得排除體內濕氣很有感，於是今年也照做，今年的三伏天時段是7/11-8/29，掌握3重點照做，就能幫助調理身體更健康。

三伏天是一年中最熱的時期，當氣溫高，身體代謝也會跟著加快，是除濕排寒的黃金期。體內多餘的濕氣，常會讓身體感到笨重以及疲倦，所以一年之中更要把握三伏天來除濕氣。

▲▼養生美容咖！楊丞琳瘋「三伏天保養」 。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash）

以三伏天保養理論來說，在一年的這個時期需要少喝冰水、少吃冰，以免加重身體濕寒負擔，也有曬背一說，因為背後有兩條大筋絡，曬完補充揚棄後，身體就會變得舒暢，另一個重點就是堅持泡腳，每天泡腳30分鐘可以散寒除濕，這樣一來可以改善睡眠，連肌膚都會變好。

▲▼養生美容咖！楊丞琳瘋「三伏天保養」 。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

女星楊丞琳也是三伏天保養的愛好者，她分享自己這段日子不喝冰的且不讓肩頸吹到風，利用運動多流汗，她說其實三伏天的規矩其實不少，以上3項是自己比較容易做到的，只要掌握簡單的重點就能幫助調養身體。

▲▼養生美容咖！楊丞琳瘋「三伏天保養」 。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

說到運動，她也在《小紅書》分享練習瑜珈最重要的就是呼吸，再來就是覺察、發覺自己也在過程中的各種感知，對於練習也很有幫助，她認為對生活和生活都是很有益處的。和大部分的人一樣，有時運動前也會有惰性，但內心的另一個聲音告訴她，不要產生惰性，畢竟瑜珈真的能夠讓人身心靈充滿療癒，而且夏天訓練超容易大爆汗，運動後把汗水和毒素排出來超開心。

關鍵字：

三伏天, 保養, 楊丞琳

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