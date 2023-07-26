中颱杜蘇芮來襲　SOGO宣布高雄店7／27停業一天





▲遠東SOGO高雄店宣布7／27停業一天。（圖／記者許宥孺攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中颱杜蘇芮來襲，明（7／27）南部地區包括台南、高雄、屏東，以及東部地區花蓮、台東均達停班停課標準，稍早宣布停止上班上課，而SOGO也宣布，旗下位於三多商圈的高雄店，明因應颱風也停業一天，目前除SOGO之外，新光三越、遠百與漢神百貨、義享時尚廣場均未宣布是否停業一天。

SOGO表示，因颱風來襲，遠東SOGO 百貨高雄店關心顧客、專櫃夥伴及同仁安全，明日7／27同步停止營業一天，其餘各店明日正常營運。