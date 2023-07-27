完成比完美重要！網傳授「5個重點」教你克服拖延症

▲5大祕訣幫你克服拖延症。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每個人一天都有24小時，但能把生活過得是積極或是拖延，全憑自己的決定，每天都告訴自己一定要完成，但總是一天又拖過一天，其實克服拖延症很簡單，照了以下5點去做就對了！

#黃金5秒法則

你是不是每天起床總是拖拖拉拉，不妨在鬧鐘響起的瞬間，開始在心裡數到5，接著劑立刻坐起來，盡量別給自己思考時間，也別給大腦反應機會，把自己當成一台機器就對了。

#從難的開始做

很多成功人士都會把難的事情放在開頭做，根據研究調查，最適合工作的時間是早上，這時思路最為清晰，且事情越早開始，焦慮感就越低，自然就不想拖延。

#切割時間法

把每天的待辦事項列出來，從早上起床開始將時間切割成4段，把2個小時為一段，然後訂定2小時的工作計畫，這個方式比訂一個遙遠的截止日期更有效。

#維持狀態持續法

根據觀察，有拖延症的人通常很難專注，所以當開始工作就別打斷他，只要找適當的時間放鬆就好，千萬不要拿起手機來滑，不留意又飄到另一個網路世界裡。

#完成比完美重要

有時候拖延是因為想太多，要記得不需要準備到好才開始，不需要提前給自己設障礙，決定了就趕快去做，做了就要快點看到結果。