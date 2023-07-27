fb ig video ETtoday search mobile

完成比完美重要！網傳授「5個重點」教你克服拖延症

>

▲▼網傳授「5個重點」教你克服拖延症 。（圖／Unsplash）

▲5大祕訣幫你克服拖延症。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每個人一天都有24小時，但能把生活過得是積極或是拖延，全憑自己的決定，每天都告訴自己一定要完成，但總是一天又拖過一天，其實克服拖延症很簡單，照了以下5點去做就對了！

#黃金5秒法則

你是不是每天起床總是拖拖拉拉，不妨在鬧鐘響起的瞬間，開始在心裡數到5，接著劑立刻坐起來，盡量別給自己思考時間，也別給大腦反應機會，把自己當成一台機器就對了。

#從難的開始做

很多成功人士都會把難的事情放在開頭做，根據研究調查，最適合工作的時間是早上，這時思路最為清晰，且事情越早開始，焦慮感就越低，自然就不想拖延。

▲▼網傳授「5個重點」教你克服拖延症 。（圖／Unsplash）

#切割時間法

把每天的待辦事項列出來，從早上起床開始將時間切割成4段，把2個小時為一段，然後訂定2小時的工作計畫，這個方式比訂一個遙遠的截止日期更有效。

#維持狀態持續法

根據觀察，有拖延症的人通常很難專注，所以當開始工作就別打斷他，只要找適當的時間放鬆就好，千萬不要拿起手機來滑，不留意又飄到另一個網路世界裡。

#完成比完美重要

有時候拖延是因為想太多，要記得不需要準備到好才開始，不需要提前給自己設障礙，決定了就趕快去做，做了就要快點看到結果。

關鍵字：

拖延症, 秘訣, 重點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

此生必交「寶藏摯友星座」Top 3 ！第一名比戀人還死心塌地挺你到底

此生必交「寶藏摯友星座」Top 3 ！第一名比戀人還死心塌地挺你到底

分手率超低的三大星座！TOP 1認準真愛就不會放手，越困難越激發好勝心

分手率超低的三大星座！TOP 1認準真愛就不會放手，越困難越激發好勝心

養生美容咖！楊丞琳瘋「三伏天保養」，散寒排濕超健康

養生美容咖！楊丞琳瘋「三伏天保養」，散寒排濕超健康

完成比完美重要！網傳授「5個重點」教你克服拖延症 懂的人都已經財富自由！想要存錢必戒掉的4個詞 中颱杜蘇芮來襲　SOGO宣布高雄店7／27停業一天 明治蘑菇山脫了！　夏季限定「沒有巧克力版本」超搞怪開賣 鳳小岳高顏值嬌妻藏太久　夫妻倆戴Tiffany甜蜜放閃 超準！哪一條會最先流出水呢？秒測你的「過人天賦」 皮膚科醫師教正確補充膠原蛋白！3招提升效果，維持Q彈美肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面