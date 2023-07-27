杜蘇芮來襲風雨大　遠百花蓮宣布7／27停業一天

▲因應杜蘇芮來襲，花蓮遠百宣布7／27暫停營業。（圖／翻攝Google Map）

記者蔡惠如／綜合報導

輕颱杜蘇芮來襲，氣象局表示今（7／27）威脅最大，今早東部地區花蓮、台東出現間歇性風雨，遠東百貨也在上午8時許宣布，遠百花蓮因應颱風來襲，暫停營業一天，而遠百台南、高雄大遠百則維持正常營業，另環球購物中心屏東店、左營車站店以及漢神百貨也將正常營業。

因杜蘇芮來襲南部地區包括台南、高雄、屏東，以及東部地區花蓮、台東均達停班停課標準，昨（7／26）晚地方政府宣布停止上班上課，而SOGO也宣布，旗下位於三多商圈的高雄店，今因應颱風也停業一天，獲許多網友留言支持。

繼SOGO之後，今早8時許遠百也宣布，因應杜蘇芮颱風影響，遠百花蓮7／27暫停營業一天，造成消費者不便敬請原諒。遠百全台其他店點正常營業，特別在停班停課的縣市，有用餐、採購需求，提供多元服務便利消費者，提醒同仁做好防颱準備，出入也要注意安全。意即遠百台南、高雄大遠百則維持正常營業。

其他包括新光三越、高雄夢時代購物中心、義大世界購物廣場、義享時尚廣場、南紡購物中心、三井Outlet、漢神百貨、漢神巨蛋、大立百貨等目前均未宣布是否停業。