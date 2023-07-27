RICHARD MILLE重現古老工藝榮光　首辦經典帆船賽、力挺古董車賽事

▲首屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽於6月10日至6月25日盛大登場。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

總是領先業界思考下一步的RICHARD MILLE，勇於投入未知的領域進行研發，在製錶的材質、機芯設計方法和功能、美學細節等三大層面，屢屢創造震撼錶界的複雜工藝腕錶，品牌創始人Richard Mille先生不僅秉持先鋒精神，也致力於保護傳統、重現古老工藝榮光，今年首度舉辦RICHARD MILLE盃經典帆船賽，讓第二次世界大戰前手工打造的帆船重返戰前帆船賽航道，寫下輝煌一頁；而品牌傾力支持的利曼經典賽今年盛大回歸，過去曾出戰利曼24小時耐力賽的古董車重返賽道奔馳，讓人熱血沸騰。





▲RICHARD MILLE盃經典帆船賽旗幟飄揚。

經典帆船賽事初露鋒芒

RICHARD MILLE創辦人Richard Mille先生為了讓這一世人罕見的造船工藝重見天日，繼續傳承經歷數個世紀的精湛工藝，於今年6月10日至6月25日舉辦首屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽，11艘誕生於19世紀末至1930年代末的帆船，參加多桅縱帆船（schooner）和獨桅縱帆船（cutter）兩個級別的比賽，從英國法爾茅斯（Falmouth）啟航，航向法國勒阿弗爾（Le Havre）展開競逐，此航道正是輝煌的戰前帆船賽航道，RICHARD MILLE盃經典帆船賽在英吉利海峽的比賽彷彿是一趟穿越時間的旅行。





▲參賽的帆船誕生於19世紀末至1930年代末。

Richard Mille先生對經典帆船的情感源起於他與好友Benoît Couturier的交流，催生了法夫團隊（Team Fife）和RICHARD MILLE盃帆船賽，初衷是為了讓帆船運動重現昔日榮光，並重現手工打造帆船的精湛工藝，與RICHARD MILLE製錶傳承手工技藝同時又勇於挑戰的精神不謀而合，Richard Mille先生表示：「這些20世紀初建造的帆船只為競速而生，我很欣賞這種追求極致的品質。美麗和效率造就了它們強大的個性。無論是線條、船帆還是桅杆，它們的一切都是那麼的精美絕倫。即使是最微小的細節也十分優越，每一處都有它獨特的功能。這些由珍貴材料建造的帆船是有靈魂的。事實上，它們和我們的手錶如出一轍。雖然兩者處於不同時代，設計哲學卻異曲同工。」

在為期兩週的RICHARD MILLE盃經典帆船賽，古董帆船與船員們重回到歷史上第一次大型帆船賽的航道英吉利海峽，展開激烈又刺激的競逐，選手們在比賽中挑戰耐力極限、互助合作，帶來滿滿的正面能量，而帆船迷也感到無比興奮，能再次欣賞壯觀的純手工帆船，正是Richard Mille先生創辦此項賽事的初心，他表示：「僅僅光靠修復遠遠不夠，這些帆船需要一個能夠蓬勃發展的環境，這就是邀請帆船俱樂部共同參與的原因，讓參賽者得以融入一種充滿真正戰前時代精神的氛圍十分重要。」





▲參賽隊伍從英國法爾茅斯（Falmouth）啟航，向法國勒阿弗爾（Le Havre）進發，展開競逐。

RICHARD MILLE在製錶力求完美的精神，完全反映在第一屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽中，冠軍獎盃由英國著名珠寶商Garrard受託專門製作，在過去的300年裡，Garrard一直是英國王室的珠寶商，曾設計過170年前的第一屆美洲杯帆船賽（America’s Cup）的獎盃，此次為RICHARD MILLE盃經典帆船賽設計的獎盃高達一公尺，獨特的迎風造型向高貴優雅、乘風而行的帆船致敬。





▲RICHARD MILLE盃經典帆船賽勝者獲頒由英國著名珠寶商Garrard製作的獎盃。

▲RICHARD MILLE創辦人Richard Mille全力支持的利曼經典賽。

利曼經典賽回歸

自2002年起RICHARD MILLE與兩年一度的傳奇賽事利曼經典賽（Le Mans Classic）攜手合作，今年6月29日至7月2日大賽重磅回歸，同時歡慶全球最負盛名的賽事之一利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）100週年，超過800輛賽車參賽，並有9200輛俱樂部賽車在統一場地參與展出，30個不同國家的150家參展商和900名賽車手參與此盛事，吸引逾20萬名遊客觀戰，是利曼經典賽創立以來前所未有的數字，足見點燃激情、挑戰極限的賽車魅力。





▲RICHARD MILLE力挺的利曼經典賽回歸，同時慶祝傳奇利曼24小時耐力賽一百週年。

RICHARD MILLE傾力支持利曼經典賽，同樣為維護古董車榮光，賽車被分在6個組別，分別代表著從1923年到1981年的六個黃金時代；品牌力挺此項賽事也意在傳承歷史傳統，特別為兒童舉辦賽事Little Big Mans，兩位品牌摯友、西班牙網球名將納達爾與足壇傳奇Didier Drogba受邀擔任開賽嘉賓，展現對賽車的熱情。





▲本屆利曼經典賽體現了人們對於古董經典車賽的熱情，多達800輛賽車、900名車手角逐。





▲RICHARD MILLE品牌摯友、西班牙網球名將納達爾擔任開賽嘉賓。





▲利曼經典賽亮點之一是專為兒童舉辦的傳統賽事Little Big Mans。

從2008年開始，RICHARD MILLE為每一屆賽事特別設計腕錶，今年推出慶祝利曼24小時耐力賽100週年的RM 72-01 Le Mans Classic腕錶，結合綠色和白色Quartz TPT®石英纖維材質讓人聯想到賽事主色調，裝載品牌首款自製的飛返計時機芯，獲得專利的雙擺動小齒輪離合機制，卓越性能呼應賽車在全長13.626 公里的利曼賽道上連續進行24小時的日夜競速，小時盤上的刻度「16」以醒目的紅色底線標出，向此耐力賽的傳統起跑時間致敬，此外，賽車方格旗也成為錶盤吸睛的裝飾，整只錶款內外兼具，限量150只。





▲RICHARD MILLE致敬2023年賽事推出限量150只的RM 72-01 Le Mans Classic腕錶。

