東森自然美BIO UP酒粕系列熱銷2.4億　襲捲馬來西亞開專場直播！



▲7／28(五)晚上8點東森自然美FB粉絲團與KOL Lennard Tan直播開箱。（圖／東森自然美提供，下同）

消費中心／綜合報導

東森自然美BIO UP系列上市不到兩年，在台銷售已衝破2.4億，總銷售瓶數高達52萬瓶，部分商品甚至賣到缺貨，在台已成為小資族討論度極高的必買的高效保養品。然而這股酒粕炫風悄悄吹進馬來西亞，東森自然美於大馬粉絲團也加大力道投入直播，其中BIO UP科美研酒粕保養系列席捲馬來西亞，7月28日(五)晚上8點，鎖定「Natural Beauty Malaysia 东森自然美」FB粉絲團，一起邀請你參與盛夏獨家直播，探索酒粕保養的美肌秘密以及搶購超優惠商品。

大馬東森自然美在7月中首度與本地知名購物平台《My爆單》合作反應熱烈，吸引了高達8萬人在線觀看，也創下5位數業績，由於合作獲得好評，預計第二場《My爆單》直播會在8月16日(三)晚上9點準時開播，敬請期待！這個夏天，讓肌膚從現在起進化，與東森自然美一同邁向美麗新境界。

▲東森自然美與本地知名購物平台《My爆單》合作直播，吸引了高達8萬人在線觀看。

傳承肌膚細養專家，結合頂尖科研技術，打造酒粕有「酵」保養品，BIO UP科美研是來自未來的進化保養品牌，融合了自然美累積半世紀的危肌處理經驗與全球頂尖研發機構的科學力量。憑藉創新生物萃取技術，每個成分的效果得到極大提升，打造出高效又安全的智能保養品。BIO UP科研團隊將風靡日本也延燒到台灣的酒粕保養發揮到極致精髓，酒粕指的是釀造清酒所產生的殘渣，東森自然美帶領消費者飛往清酒大國日本，並在歷史悠久的80年老酒廠中野BC，找到了讓膚況升級的核心成分，用高科技生物萃取技術提煉來自日本的傳統素材，將創新與經驗的完美結合，讓發酵的力量發揮至最大限度，BIO UP商品款款擁有含核心成分雞尾酒專利配方，內含日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純（α-GG），高效滲透技術能讓保養功效看得見，加上珍稀成分，能有效保濕潤澤肌膚，並活化肌膚年輕。

▲BIO UP核心成分：日本黃金麴、和歌山金賞酒粕與清酒菁純（α-GG）。

馬來西亞7/28(五)、8/16(三)盛夏直播開賣！KOL Lennard Tan與藝人顏薇恩分享酒粕保養的迷人之處東森自然美陸陸續續邀請馬來西亞本地藝人朋友一起在線上分享親身體驗自然美的美膚心得。搶先預告7月28日(五)晚上8點特別邀請KOL Lennard Tan一起在FB粉絲團與粉絲面對面分享產品體驗感受。不僅如此，還會向男性粉絲們介紹如何保養肌膚，讓你的肌膚保持健康光滑！也會在8月16日(三)晚上9點邀請藝人顏薇恩一起暢聊保養，直播內容將為大家帶來豐富《My爆單》直播的知識和實用的保養資訊，當然還有大家最在意的優惠活動。如果你一直對保養產品感到困惑，或者想要尋找肌膚的保養方案，絕對不能錯過這個機會！

東森自然美直播主推BIO UP「花妍微分子速酵青春露」，這款青春露是陪伴所有女性迎接美好夏日時光的絕佳選擇。延續了爆款「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」的成功，推出了升級版「花妍微分子速酵青春露」，2022年更於台灣榮獲第19屆國家品牌玉山獎最佳產品獎。這款青春露被譽為國民版神仙水，內含獨家雞尾酒配方，融合了日本牡丹櫻酒粕和大馬士革玫瑰菁純成分，無論質地、感受、效果都被粉絲狂讚：『根本是專櫃級水準』、『已經回購好幾瓶』，難怪成為小資族男女、KOL都超愛用的抗老保養第一步的首選款！另外也同步於直播推薦幾款熱賣品，包含口碑好評不斷，擁有滿滿膠原蛋白，彷彿為肌膚內建隱形彈簧的「激彈膠原微米晶萃以及被稱之為乾肌救星，主打清爽系抗老爆水神器「極萃賦活全能撫紋霜」，一抹恢復滿格飽水彈嫩，讓肌膚展現青春活力，綻放無盡光采。



▲BIO UP酒粕系列風靡馬來西亞，場場直播讓你體驗酒粕魅力。

肌膚只要保濕度、澎彈感足夠，肌膚看起來就特別嫩白透亮，也因為沒有乾燥造成的細紋，整體看起來就是年輕！想體驗酒粕威力的粉絲們，千萬不要錯過7月28日(五)晚上8點的粉絲團直播以及8月16日(三)晚上9點《My爆單》直播，讓你立即加入東森自然美BIO UP科美研酒粕保養品的盛夏美肌之旅！這是與肌膚一同進化的絕佳機會，一起逆襲NG膚況，重現優質美肌！

▲東森自然美將與藝人顏薇恩在《My爆單》直播合作，8／16(三)晚上9點準時開播。

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