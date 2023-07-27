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LVMH集團灑52億贊助2024巴黎奧運！　出動LV、Dior打造精品運動隊服

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記者鮑璿安／外電報導

巴黎奧運即將在明年（2024年）7月正式登場，邁入1年倒計時，擁有Louis Vuitton 、Dior、Chaumet等品牌的全球奢侈品龍頭LVMH集團宣布，將作為高級合作夥伴贊助2024巴黎奧運會和帕奧，知情人士更表示，LVMH斥資 1.5 億歐元（約52億元台幣）促成這一合作，將會是時尚運動的最華麗結合！

▲▼奧運贊助 。（圖／翻攝自LV IG）

▲LVMH 集團旗下品牌Louis Vuitton路易威登參與2024 年巴黎奧運會合作 。（示意圖／翻攝自LV IG）

目前確定LVMH 與奧運會的合作，將涵蓋一線精品Louis Vuitton路易威登、Dior等品牌，勢必傾盡各家資源打造出最奢華的運動制服，Berluti則將為法國代表隊提供服裝，而珠寶品牌 Chaumet 將操刀設計奧運會以及帕奧的獎牌；酩悅軒尼詩 (Moët Hennessy) 負責提供賽事期間的酒水，絲芙蘭 (Sephora) 將在奧運火炬傳遞期間舉辦各種公共活動，爭取全球的曝光度。

LVMH 董事長兼首席執行官伯納德阿爾諾 （Bernard Arnault）則表示：「LVMH 及其旗下品牌成為這一非凡國際賽事的一部分是理所當然的。我們的團隊每天都在培養高水平體育運動所倡導的激情、卓越和包容的價值觀，並受到超越極限的堅定渴望的激勵。」

關鍵字：

巴黎, 奧運, LVMH

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