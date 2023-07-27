睽違半月更新！周子瑜眨眼咬舌甜笑、辣露筷子腿　讓粉絲再次戀愛

記者李薇／台北報導

韓團TWICE成員周子瑜年僅24歲，清新甜美的形象擁有大批粉絲喜愛，睽違半個月終於在IG跟粉絲分享近況，只見她開心對著相機笑到眼睛瞇成一條線，還輕咬舌尖，模樣超級可愛，還一連換上多套服裝，各種精緻打扮讓粉絲都原地融化。

▲子瑜超可愛表情讓網友融化。（圖／thinkaboutzu ig）



這次分享最新動態，不只有萌萌的大頭照，只見子瑜更是換上大人風格的粉紅色毛呢套裝，俐落的西裝版型搭配迷你裙，再綁上簡約的大波浪公主頭，看起來真的就像是天生的富家千金，金色點綴扣子與胸針，更是展現出優雅氣質。

▲周子瑜展演富家千金感穿搭。（圖／thinkaboutzu ig）



另一套搭配則是穿上ZOOC最新的秋季單品，鵝黃色的長版大衣裡面搭配白色高領與黑色背心，底下灰白色的寬版西裝褲，展現出幹練簡約的上班族風格，立刻成熟感點滿，職業女性的氣場立刻展現，演繹與上套截然不同的氛圍穿搭。

▲鵝黃色西裝大衣穿起來頗有都市上班族風格。（圖／thinkaboutzu ig）



難得上傳IG已經讓粉絲都興奮，一連分享多張美照，更是讓所有網友都戀愛了，不僅貼文有115萬人按愛心，還紛紛留言大呼「子瑜有夠可愛」、「實在太美了」、「根本女神，好喜歡」，1178萬粉絲都動員起來，人氣超級高。