fb ig video ETtoday search mobile

你本質是一個什麼樣的人！超準心測剖析到心坎裡，雞皮疙瘩掉滿地

>

記者李薇／台北報導

有些內在狀態，如果沒有刻意去探索，常常會難以發現自己是一個怎麼樣的人，以下這個在《小紅書》超火的心理測驗，真的準到不行，做過的人都會徹底剖析，直接講到心坎裡，一定要來試試。

Q：看到這張圖的第一眼是看到什麼東西？

▲心理測驗,占卜,心測。（圖／小紅書）

A.藍色的水池、湖泊

B.一隻狐狸的眼睛

C.看到一整片沙丘

A.藍色的水池、湖泊

你是一個很理性、高情商的人，對你來說，在人際關係與處世邏輯上，都採取中庸的態度，很多事情覺得適可而止，不會過度去做，在工作上、交友環境都是，你覺得這世界的每一樣東西都沒有永遠，所以從來不會放過多的感情或是精力在上面，因為到最後就是塵歸塵、土歸土，你也從來不會要求別人應該做到哪些事情，或是傾盡全力給他們建議與幫助，你認為別人的人生就是他自己的，應該由自己負責。

B.一隻狐狸的眼睛

妳是一個很有自己想法與主見的人，骨子裡有一股驕傲與原則，你從來不會隨波逐流的跟風，也因此常常會遇到好像不被社會認同的感覺，但你其實心理很清楚，自己的觀點與與眾不同的地方，所以你會在表面上融入這個社會體制，展現得好像很認同別人的理念與想法，但其實內心可能一點都不這樣認為，你懂得這個世界的運作模式，所以不會常常把自己的看法昭告天下，而是默默的堅持自己的觀點，不隨意與外界分享。

C.看到一整片沙丘

你是一個個性很純真又善良的人，做事情非常光明磊落，沒有什麼見不得人的事情，同時對於身邊的人你都是一片赤誠的交心，所以很受到同樣欣賞你的人喜愛，加上正能量滿滿，總是可以看到事情好的一面、掌握小確幸，加上對名利不會過於追求，問心無愧的處世哲學，是你很值得學習的地方，同時又能活成自己想要的樣子，也是一種幸福。

►妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

►廣末涼子離婚！43歲超狂童顏完全不像3孩子的媽，纖細體態根本是少女

►分手率超低的三大星座！TOP 1認準真愛就不會放手，越困難越激發好勝心

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 心測

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

女友越兇就越愛的三大星座男！TOP 1個性叛逆絕不能寵，適時發火才會節制

女友越兇就越愛的三大星座男！TOP 1個性叛逆絕不能寵，適時發火才會節制

佐藤健疊戴珍珠項鍊帥爆！生圖一出網友全暴動：太離譜

佐藤健疊戴珍珠項鍊帥爆！生圖一出網友全暴動：太離譜

容易從友情變愛情嗎？超準心測探究你的深層內心 電視青龍獎／宋慧喬黑色禮服超顯瘦、林智妍透膚薄紗太性感 CP值攻頂！寶雅必買TOP 10美妝好物　200元卸妝棉、不暈染眼線筆通通要收 COSTCO夏季必買10大保養單品！CP值超高、每樣都不踩雷 你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰 Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款 男生不敢追妳的原因？選一種飲料測出隱藏秘密

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面