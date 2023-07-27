你本質是一個什麼樣的人！超準心測剖析到心坎裡，雞皮疙瘩掉滿地

記者李薇／台北報導

有些內在狀態，如果沒有刻意去探索，常常會難以發現自己是一個怎麼樣的人，以下這個在《小紅書》超火的心理測驗，真的準到不行，做過的人都會徹底剖析，直接講到心坎裡，一定要來試試。

Q：看到這張圖的第一眼是看到什麼東西？

A.藍色的水池、湖泊

B.一隻狐狸的眼睛

C.看到一整片沙丘

A.藍色的水池、湖泊

你是一個很理性、高情商的人，對你來說，在人際關係與處世邏輯上，都採取中庸的態度，很多事情覺得適可而止，不會過度去做，在工作上、交友環境都是，你覺得這世界的每一樣東西都沒有永遠，所以從來不會放過多的感情或是精力在上面，因為到最後就是塵歸塵、土歸土，你也從來不會要求別人應該做到哪些事情，或是傾盡全力給他們建議與幫助，你認為別人的人生就是他自己的，應該由自己負責。

B.一隻狐狸的眼睛

妳是一個很有自己想法與主見的人，骨子裡有一股驕傲與原則，你從來不會隨波逐流的跟風，也因此常常會遇到好像不被社會認同的感覺，但你其實心理很清楚，自己的觀點與與眾不同的地方，所以你會在表面上融入這個社會體制，展現得好像很認同別人的理念與想法，但其實內心可能一點都不這樣認為，你懂得這個世界的運作模式，所以不會常常把自己的看法昭告天下，而是默默的堅持自己的觀點，不隨意與外界分享。

C.看到一整片沙丘

你是一個個性很純真又善良的人，做事情非常光明磊落，沒有什麼見不得人的事情，同時對於身邊的人你都是一片赤誠的交心，所以很受到同樣欣賞你的人喜愛，加上正能量滿滿，總是可以看到事情好的一面、掌握小確幸，加上對名利不會過於追求，問心無愧的處世哲學，是你很值得學習的地方，同時又能活成自己想要的樣子，也是一種幸福。