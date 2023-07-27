韋禮安「造人計畫」避科技冷漠　送老婆錶決定權交給她

▲韋禮安成為CITIZEN男錶代言人，戴上新發佈的光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W登台。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歌手韋禮安今年跨出舒適圈，首度挑大樑主持第34屆金曲獎頒獎典禮，雖有負評但成為他的經驗養分，今他笑稱重返舒適圈，成為日本腕錶品牌CITIZEN年度代言人，他表示品牌款式豐富，有自信為另一半挑出一款適合的錶，但最後決定大權仍會交給老婆，至於小倆口的「造人計畫」，他說：「會和太太討論一下，重點是維持良好的關係要有品質的相處，兩個人不要科技冷漠。」





▲CITIZEN光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W，台灣限量250只，86,800元。

今韋禮安佩戴CITIZEN光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W亮相，經常出國工作的他最中意錶款的兩地時間功能，此款全球限量1,200只、台灣限量250只的鈦金屬限量錶，設計靈感源自夏季夜空中的紅色超巨星、象徵蠍子心臟的「心宿二Anares」，紅棕色直條紋面盤與覆上藍寶石水晶玻璃的錶圈呼應主題，配上小盤黑色內圈設計、粉紅金的時標與指針邊框，形成強烈對比；另一款亞洲限定版光動能全球電波時計腕錶CB5885-85L，也在藍色面盤飾以交錯質紋，彰顯好氣質。





▲韋禮安佩戴亞洲限定版的CITIZEN光動能全球電波時計腕錶CB5885-85L。





▲CITIZEN光動能全球電波時計腕錶CB5885-85L的藍色面盤飾以交錯直紋，31,800元。

韋禮安與時尚最近的距離除了代言CITIZEN，主持第34屆金曲獎頒獎典禮也挑戰不少新造型，當時他除了戴著CITIZEN腕錶，還巧搭多款美國珠寶品牌Tiffany & Co.的胸針，包括出自傳奇設計師Jean Schlumberger設計的18K金鑲鑽馬爾他十字胸針、Elsa Peretti純銀裝飾絲綢罌粟花造型胸針，亮眼珠寶讓他在舞台上更加耀眼。





▲韋禮安別上845,000元的Schlumberger by Tiffany & Co.18K金鑲鑽馬爾他十字胸針登上第34屆金曲獎紅毯。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲韋禮安主持34屆金曲獎頒獎典禮，別上Tiffany Elsa Peretti純銀裝飾絲綢罌粟花造型胸針31,500元，手腕上戴CITIZEN錶。