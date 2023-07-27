fb ig video ETtoday search mobile

韋禮安「造人計畫」避科技冷漠　送老婆錶決定權交給她

>

▲▼韋禮安CITIZEN 。（圖／公關照）

▲韋禮安成為CITIZEN男錶代言人，戴上新發佈的光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W登台。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歌手韋禮安今年跨出舒適圈，首度挑大樑主持第34屆金曲獎頒獎典禮，雖有負評但成為他的經驗養分，今他笑稱重返舒適圈，成為日本腕錶品牌CITIZEN年度代言人，他表示品牌款式豐富，有自信為另一半挑出一款適合的錶，但最後決定大權仍會交給老婆，至於小倆口的「造人計畫」，他說：「會和太太討論一下，重點是維持良好的關係要有品質的相處，兩個人不要科技冷漠。」

▲▼韋禮安CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W，台灣限量250只，86,800元。

今韋禮安佩戴CITIZEN光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W亮相，經常出國工作的他最中意錶款的兩地時間功能，此款全球限量1,200只、台灣限量250只的鈦金屬限量錶，設計靈感源自夏季夜空中的紅色超巨星、象徵蠍子心臟的「心宿二Anares」，紅棕色直條紋面盤與覆上藍寶石水晶玻璃的錶圈呼應主題，配上小盤黑色內圈設計、粉紅金的時標與指針邊框，形成強烈對比；另一款亞洲限定版光動能全球電波時計腕錶CB5885-85L，也在藍色面盤飾以交錯質紋，彰顯好氣質。

▲▼韋禮安CITIZEN 。（圖／公關照）

▲韋禮安佩戴亞洲限定版的CITIZEN光動能全球電波時計腕錶CB5885-85L。

▲▼韋禮安CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能全球電波時計腕錶CB5885-85L的藍色面盤飾以交錯直紋，31,800元。

韋禮安與時尚最近的距離除了代言CITIZEN，主持第34屆金曲獎頒獎典禮也挑戰不少新造型，當時他除了戴著CITIZEN腕錶，還巧搭多款美國珠寶品牌Tiffany & Co.的胸針，包括出自傳奇設計師Jean Schlumberger設計的18K金鑲鑽馬爾他十字胸針、Elsa Peretti純銀裝飾絲綢罌粟花造型胸針，亮眼珠寶讓他在舞台上更加耀眼。

▲▼韋禮安CITIZEN 。（圖／公關照）

▲韋禮安別上845,000元的Schlumberger by Tiffany & Co.18K金鑲鑽馬爾他十字胸針登上第34屆金曲獎紅毯。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼韋禮安CITIZEN 。（圖／公關照）

▲韋禮安主持34屆金曲獎頒獎典禮，別上Tiffany Elsa Peretti純銀裝飾絲綢罌粟花造型胸針31,500元，手腕上戴CITIZEN錶。

►周杰倫熱門鮭魚錶上手好潮　正裝絕配復古潛水錶

► 梅西狂愛「錶王」又秀百萬計時錶　「詹皇」戴勞力士金錶挺他

關鍵字：

韋禮安, CITIZEN, Tiffany & Co.

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

鳳小岳高顏值嬌妻藏太久　夫妻倆戴Tiffany甜蜜放閃

鳳小岳高顏值嬌妻藏太久　夫妻倆戴Tiffany甜蜜放閃

周杰倫熱門鮭魚錶上手好潮　正裝絕配復古潛水錶

周杰倫熱門鮭魚錶上手好潮　正裝絕配復古潛水錶

IU溫柔系珠寶上身好甜美　和小十多歲女團NewJeans同台不遜色

IU溫柔系珠寶上身好甜美　和小十多歲女團NewJeans同台不遜色

瘦子戴歐米茄想直奔海邊放大假　藍面海馬勾潛水魂 曼哈頓懸日化為永恆　亮橘色寶石盡顯迷人光輝 梅西狂愛「錶王」又秀百萬計時錶　「詹皇」戴勞力士金錶挺他 潤娥露香肩美背造型如女神降臨　小巧葫蘆珠寶添可愛氣息 Seiko薄還要更薄　復刻稜角分明經典錶露新意 江詩丹頓袖扣錶、打火機懷錶台灣現蹤　古董簡約卻一點也不簡單 亮・珠寶／海洋主題首飾絕配夏日穿搭　海星、貝殼胸針當髮飾卡哇伊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面