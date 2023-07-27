fb ig video ETtoday search mobile

OSIM迎父親節頂級款月付6888零利率　FUJI滿3千送300

>

▲OSIM、FUJI按摩椅父親節優惠。（圖／各品牌提供）

▲OSIM推uDream Pro 5感養生椅新體驗，再祭父親節優惠。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

父親節將至，有發現給爸爸的禮物特別難選嗎？相較於母親而言，父親多半是沈默付出的存在，鮮少人會知道父親想要什麼，許多民眾就選擇能讓爸爸「紓壓」的商品，按摩椅品牌OSIM與FUJI，近旗不約而同推出優惠方案，讓你展現新意又享優惠。

新加坡按摩椅品牌OSIM，針對今年父親節新推出軟體升級，以沈浸式體驗為概念再推「One Touch養身秘境」功能，透過視覺與聲音的引導，讓使用者在按摩椅內彷彿走入大自然般，達到身心都減壓的效果。

▲OSIM、FUJI按摩椅父親節優惠。（圖／各品牌提供）

隨著AI的發展，在按摩椅市場已從日常物理性的紓壓，進階到客製化的功能，OSIM則是做到最極致的品牌之一，透過專屬APP與自家uDream Pro 5感養生椅結合，提供更具個人化的健康管理，在輸入資料後，即可記錄自己的身體指數，透過座椅上的生物傳感器，利用大數據分析壓力值、心臟年齡及呼吸頻率，選擇當下最適合的按摩流程。

▲OSIM、FUJI按摩椅父親節優惠。（圖／各品牌提供）

而今年父親節檔期，在主打其APP的「數據AI養生科技」升級，提供全新One Touch養身秘境的功能，推出「日落海灘」、「星夜極光」、「悠然森林」3個主題，以引導式心像法，透過語音、情境照明並搭配香氛、音樂與按摩功能結合，讓整體的紓壓情境達到沈浸般的效果，仿佛真的在海灘上、極光下一般。

▲OSIM、FUJI按摩椅父親節優惠。（圖／各品牌提供）

而uDream Pro 5感養生椅硬體上則有配件升級，可新增杯架與依蘭依蘭香氣，且除原有星耀銅與神秘紫，再新推出經典「太空黑」，很適合父親節的配色，現祭出父親節優惠，全新升級的「OSIM uDream Pro 5感養身椅」推30期0利率方案，月付6,888元再享百貨回饋活動，針對家中已有按摩椅的民眾，再推不限品牌舊換新折抵，最多1萬元。

▲OSIM、FUJI按摩椅父親節優惠。（圖／各品牌提供）▲OSIM、FUJI按摩椅父親節優惠。（圖／各品牌提供）

另一按摩椅品牌FUJI旗下雙AI極智椅，也主打針對脖子、肩膀、背部、腰部四大重點疲勞區域，以「AI智慧偵測+AI智能感知」雙系統定位肩頸、感知體態，再探索背部肌肉壓力來源，從萬種按摩組合演算最符合需求的按摩方程式。

▲OSIM、FUJI按摩椅父親節優惠。（圖／各品牌提供）

業者表示，一年一度的父親節將至，FUJI推出「禮享老爸 滿額贈好禮」活動，即起到8月底，加入會員享滿3,000元送300元抵用券，於指定門市購買指定品項，再加贈價值17,800元的限量「iBike愛騎運動車」。

▲OSIM、FUJI按摩椅父親節優惠。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

osim, fuji, 按摩椅, 父親節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

《不斷更新》2百貨停業　颱風最新營業狀況一覽表

《不斷更新》2百貨停業　颱風最新營業狀況一覽表

分手率超低的三大星座！TOP 1認準真愛就不會放手，越困難越激發好勝心

分手率超低的三大星座！TOP 1認準真愛就不會放手，越困難越激發好勝心

「拖延症末期」星座Top 3 ！第一名最愛逃避，拖到上癮乾脆放棄

「拖延症末期」星座Top 3 ！第一名最愛逃避，拖到上癮乾脆放棄

此生必交「寶藏摯友星座」Top 3 ！第一名比戀人還死心塌地挺你到底 懂的人都已經財富自由！想要存錢必戒掉的4個詞 完成比完美重要！網傳授「5個重點」教你克服拖延症 中颱杜蘇芮來襲　SOGO宣布高雄店7／27停業一天 掉髮人快記好！7種「養髮食物」多吃　防脫防白髮還能柔順髮質 周杰倫熱門鮭魚錶上手好潮　正裝絕配復古潛水錶 養生美容咖！楊丞琳瘋「三伏天保養」，散寒排濕超健康

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面