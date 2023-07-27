OSIM迎父親節頂級款月付6888零利率　FUJI滿3千送300

▲OSIM推uDream Pro 5感養生椅新體驗，再祭父親節優惠。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

父親節將至，有發現給爸爸的禮物特別難選嗎？相較於母親而言，父親多半是沈默付出的存在，鮮少人會知道父親想要什麼，許多民眾就選擇能讓爸爸「紓壓」的商品，按摩椅品牌OSIM與FUJI，近旗不約而同推出優惠方案，讓你展現新意又享優惠。

新加坡按摩椅品牌OSIM，針對今年父親節新推出軟體升級，以沈浸式體驗為概念再推「One Touch養身秘境」功能，透過視覺與聲音的引導，讓使用者在按摩椅內彷彿走入大自然般，達到身心都減壓的效果。

隨著AI的發展，在按摩椅市場已從日常物理性的紓壓，進階到客製化的功能，OSIM則是做到最極致的品牌之一，透過專屬APP與自家uDream Pro 5感養生椅結合，提供更具個人化的健康管理，在輸入資料後，即可記錄自己的身體指數，透過座椅上的生物傳感器，利用大數據分析壓力值、心臟年齡及呼吸頻率，選擇當下最適合的按摩流程。

而今年父親節檔期，在主打其APP的「數據AI養生科技」升級，提供全新One Touch養身秘境的功能，推出「日落海灘」、「星夜極光」、「悠然森林」3個主題，以引導式心像法，透過語音、情境照明並搭配香氛、音樂與按摩功能結合，讓整體的紓壓情境達到沈浸般的效果，仿佛真的在海灘上、極光下一般。

而uDream Pro 5感養生椅硬體上則有配件升級，可新增杯架與依蘭依蘭香氣，且除原有星耀銅與神秘紫，再新推出經典「太空黑」，很適合父親節的配色，現祭出父親節優惠，全新升級的「OSIM uDream Pro 5感養身椅」推30期0利率方案，月付6,888元再享百貨回饋活動，針對家中已有按摩椅的民眾，再推不限品牌舊換新折抵，最多1萬元。

另一按摩椅品牌FUJI旗下雙AI極智椅，也主打針對脖子、肩膀、背部、腰部四大重點疲勞區域，以「AI智慧偵測+AI智能感知」雙系統定位肩頸、感知體態，再探索背部肌肉壓力來源，從萬種按摩組合演算最符合需求的按摩方程式。

業者表示，一年一度的父親節將至，FUJI推出「禮享老爸 滿額贈好禮」活動，即起到8月底，加入會員享滿3,000元送300元抵用券，於指定門市購買指定品項，再加贈價值17,800元的限量「iBike愛騎運動車」。