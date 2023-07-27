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郭雪芙「保持單身」被Valextra鮮艷新包圈粉　曝下段戀情確切時間點

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記者鮑璿安／台北報導

有「義大利愛馬仕」封號的Valextra於（今） 27 日舉辦秋冬新品發表會，邀請女星郭雪芙以純白西裝演繹Iside Mini Pop與秋冬系列全新包型 Milano手袋，見到鮮艷色系新包相當雀躍。而她最近被爆出有新戀情，這次現身除了親自否認傳言，甚至還透露自己算塔羅牌的結果，牌卡結果顯示新戀情時間點在明年。

▲郭雪芙Valextra 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙演繹Valextra Iside Mini Pop包款 。（圖／品牌提供）

郭雪芙手拎的Iside 手袋是品牌最具代表性的包款之一，線條簡約優雅，郭雪芙表示，「聽到包款是在米蘭手工打造的，覺得能出現在台灣很棒，代表我們可以有更多穿搭選擇。」她私下沒有那麼多鮮艷色系的單品，但認為即便全黑造型也可以挑選亮色包款搭配，多嘗試不同風格。郭雪芙還俏皮表示，自己有收藏小廢包的習慣，因此目光被一款Iside迷你腰包所吸引，她說：「可以放口紅、鑰匙，有肩帶還能肩背很實用！正好這款是芭比粉色可以呼應電影。」

▲郭雪芙Valextra 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙也愛好收藏小廢包，認為Iside迷你腰包裝入口紅、鑰匙剛剛好 。（圖／品牌提供）

對於最近爆出新戀情，郭雪芙也再次回應，「我其實不太看這些新聞，是粉絲剛好傳給我，覺得怎麼會有這種烏龍，我朋友反而會笑我 。」澄清是誤會一場後，她也笑著透露自己有算塔羅牌解答新戀情確切時間，「今年沒有抽到牌，算出來是在明年一月（會有新戀情）。」

▲郭雪芙Valextra 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙演繹秋冬系列全新包型 Milano手袋 。（圖／品牌提供）

品牌全新24/7 系列象徵每分每秒創造現代風格，誕生了全新包型Milano 手袋，以品牌發源地命名，採用全新Valextra 皮革製成，柔滑輪廓與鎖扣設計別具辨識度。Iside Sketch 手袋與 Iside Senses 手袋首次採用 3D 效果印刷和打孔技術，創造如藝術品般的建構設計頗為吸睛；若偏好圓潤可愛的休閒包袋，則有「小兔子」水桶包，雙手柄可拆卸重組製造百搭背法，帶來多巴胺配色薄荷綠、襯衫藍和芍藥粉，填滿日常時刻。

▲郭雪芙Valextra 。（圖／品牌提供）

▲Iside Sketch 手袋與 Iside Senses 手袋首次採用 3D 效果印刷和打孔技術 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙Valextra 。（圖／品牌提供）

▲Bucket小兔子水桶包 。（圖／品牌提供）

新包輪番上陣，FENDI則帶來2023 秋冬系列初登場的C’mon 包款，受女裝系列的簡約線條所啟發，在秀上這顆馬鞍包與各種飄逸質感洋裝相襯，給時尚迷留下深刻印象，充分展現現代都會風貌。C’mon 索性與方包背道而馳，無可挑剔的完美比例創造出圓潤柔和廓型，讓人感受到柔美曲線與細微稜角相輔相成，而磁扣翻蓋上有著同樣光滑邊緣的復古金色金屬 FF 標誌。絲毫沒有累贅多餘設計，僅僅以輪廓和Logo的碰撞譜出 C’mon篇章，相信會是極簡控的摯愛。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲C’mon 包款的誕生是受2023-24秋冬女裝系列的簡約線條所啟發 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

郭雪芙, Valextra

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