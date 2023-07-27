減肥總失敗？營養師曝「讓你瘦不了」的12個壞習慣　愛喝湯也NG

▲營養師指出，有些飲食生活壞習慣就是讓減肥效果大打折扣的元兇。（圖／翻攝pexels）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是不是也很煩惱自己都很認真減肥，卻老是瘦不下來？或是明明吃得不多，卻很容易就發胖？問題很可能就出在你飲食生活上的壞習慣！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了12個讓人瘦不下來的壞習慣，快改掉這些錯誤習慣，讓減肥事半功倍。

＃坐式生活



很多人長期因工作、讀書、玩遊戲或追劇，一坐就是半天，結束後馬上吃東西，又回到位置上，這種坐式生活，活動量不足熱量消耗少，容易造成脂肪增加、肌肉減少的現象。營養師建議要慢慢養成運動習慣，每周至少運動3～4天，每次30分鐘以上。

＃長期睡眠不足



睡眠不足也會造成增脂減肌的現象，建議每天要盡量睡滿7小時，幫助荷爾蒙平衡。

＃睡前吃宵夜



睡前2小時盡量別吃東西，睡前「攝食產熱效應」較低，所以很容易吃下過多熱量。

＃愛喝酒



酒精是空熱量食物，想減肥就盡量戒酒。

＃不吃正餐只吃點心



＃每周吃甜食超過2次



甜食也是空熱量食物，吃多熱量就高，而很多人想吃甜食就會直接當正餐，其他餐不吃，但這樣很容易造成「反應性低血糖」，造成飢餓感惡性循環，會越吃越多。所以蕭瑋霖提醒有一個大原則，千萬不要空腹吃甜食。

＃常常只吃一餐



＃嘗試極低熱量飲食



很多人為了減肥只吃一餐，或是認為不吃東西，有「餓」的感覺才會瘦，蕭瑋霖提醒也許這樣會瘦沒錯，但是很容易復胖，或是遇到長期的停滯期。他建議要先了解自己的基礎代謝率（BMR）及每日總消耗熱量（TDEE），計算看看自己一天該吃多少食物。

＃常吃體積小的食物



體積小的食物，像是餅乾、炸物、水餃，這類型食物因為體積小，導致飲食速度較快，容易吃太多，就會吃下過多熱量。

＃蔬菜吃太少



蔬菜在飲食控制時一定要吃，在熱量赤字的情況下，很容易會有一些飢餓感或嘴饞的時刻，而蔬菜富含膳食纖維，透過攝取蔬菜，可以增加飽足感，讓自己度過嘴饞時刻。

＃熱愛沾醬



醬汁通常都是高油、高糖、高鈉，所以想減肥，醬汁一定要減量。

＃太愛喝湯



水是很好的溶劑，很多營養都會溶進去，雖然湯富含營養，但是同時鈉含量也非常高，如果喝太多，很容易會有水腫的問題，建議湯品還是要控制一下。