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亮・珠寶／俐落首飾寵老爸　獻Apple Watch滿鑽殼奢華一下

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▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲被視為時尚指標人物的菲董疊戴Tiffany Lock系列手環。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

男士佩戴質感首飾蔚為風潮，父親節不妨為老爸挑選一件百搭珠寶，傳達對他的感謝，Tiffany、卡地亞（Cartier）、DAMIANI均有線條簡潔俐落的設計，在任何場合都容易搭配，也不受潮流影響經得起時間考驗，滿足務實的老爸。

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲好萊塢男星馬克華伯格也是Tiffany擁護者，佩戴Tiffany Lock系列手環出席活動。

Tiffany個性手環
Tiffany今年推出的Lock系列手環絕對是近期大熱門，被視為時尚圈指標人物、身兼歌手與LV（Louis Vuitton）男裝創意總監等多重身分的菲董（Pharrell Williams）與好萊塢男星馬克華伯格（Mark Wahlberg），都是懂得穿搭的時髦老爸，兩人皆愛戴Tiffany K金打造的鎖形Lock手環，疊搭同系列不同款或其他手環創造時髦風格，此系列新添項鍊與戒指，提供更豐富的選擇。

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K白金舖鑲鑽石手環，1,280,000元。

卡地亞經典之選
能讓爸爸容易穿搭的珠寶，雋永耐看的經典之選是首選，卡地亞不僅有Tank、Santos等標誌性腕錶吸引爸爸，誕生於1970年代紐約的LOVE系列、釘子造型的Juste un Clou系列珠寶，都是單戴或與腕錶混搭的絕佳設計。

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲獻上卡地亞經典之作寵愛爸爸，Santos腕錶大型款（左起）246,000元，Juste un Clou 18K白金手環273,000元，LOVE戒指66,500元。（圖／翻攝卡地亞官網）

DAMIANI時髦首飾
義大利品牌DAMIANI以大都會天際線為設計靈感的Metropolitan大都會系列十字架造型項鍊、手環與戒指，於格狀線條中錯落鑲嵌美鑽，如同夜晚時摩登大樓的光線與霓虹燈閃爍，此外，品牌同時推出 Apple Watch專屬鑲鑽外殼，滿鑽的設計套上錶無比閃耀，讓熱愛3C用品的父親奢華一下。

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Metropolitan系列項鍊（由上而下）69,300元，手環142,300元，戒指87,200元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Metropolitan系列Apple Watch專屬鑲鑽外殼44毫米，290,000元。

►鳳小岳高顏值嬌妻藏太久　夫妻倆戴Tiffany甜蜜放閃

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關鍵字：

亮珠寶, 菲董, 馬克華柏格, Tiffany, Cartier, 卡地亞, DAMIANI

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