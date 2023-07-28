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擦錯小心爛臉！專家教A醇正確使用法　「8做8不做」快記好

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▲▼ 專家教A醇抗老正確使用守則。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲專家提醒，想用A醇抗老先學會正確用法。（圖／翻攝IG@ahc.official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、翻攝IG@abib.official、@goodal_official、@laneige_kr

近年來吹起一股A醇保養風潮，其抗老功效讓許多人躍躍欲試，但這個被美國FDA認可的明星抗老成份，若是使用錯誤，肌膚還沒變好前，可能先出現脫皮、泛紅甚至紅腫刺痛等副作用。10/10 APOTHECARY保養教育講師就整理了關於A醇保養的「DOs and DON’Ts」，教你如何正確使用A醇，讓肌膚狀態更上一層樓。

▲▼ 專家教A醇抗老正確使用守則。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

＃使用A醇要先建立肌膚耐受度

首先，使用A醇要先從建立肌膚耐受性開始，建議從低濃度開始用起，每次用量用豌豆大小並薄擦，剛開始的頻率建議每2～3天使用一次，先建立皮膚耐受性，等肌膚適應後，可逐步增加頻率為每日使用。

A醇是可以連續使用的，且建立肌膚適應期最短也需持續至少21天，建議如無過敏反應或敏感現象在可接受範圍內，可繼續持久保養；若是A醇新手，建議使用21天後可休息兩周，再開始下一次的A醇保養周期，而在間歇休息期間的保養，建議著重成分單純的舒緩、保濕產品。

另外，老師也分享，使用A醇期間皮膚常見的反應包括脫皮、臉上出現粗糙感、暗沉、前兩周痘痘粉刺可能增多等都是正常的；若是感到刺癢，建議拉長A醇使用的間隔頻次，並適時使用保濕、舒緩產品，安撫穩定膚況；而若是出現紅腫情況則要先停用A醇觀察膚況。

▲▼ 專家教A醇抗老正確使用守則。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

＃使用A醇8大DO事項

1.初次使用請先在手腕/耳後進行過敏測試，如明顯的紅腫刺痛超過1小時未緩和，建議停用並諮詢專業醫師。

2. 透過低濃度、少用量、少次數再逐步增加，建立皮膚的耐受度，切勿求多貪快。

3. 務必手乾臉乾使用，三明治法須靜候各步驟的保養品完全吸收，避免成份產生交互作用。

4. 眼周與脖子因結構較薄且脆弱，須減量薄擦使用，或使用專用保養。

5. 務必每日做好防曬，尤其注意脖子以免產生色差。

6. 有恆心與毅力，至少使用21～28天持續不間斷，完整經歷皮膚汰換周期。

7. 進階者想提高A醇的使用量，建議：
(1) 先：提高使用頻率，從2～3天使用一次，提升為每日使用。
(2) 後：換成濃度較高的A醇產品，從低濃度換成高濃度，而非疊擦。

8. 進入保養停滯期者，若頻次、濃度已使用規範內最高，代表肌膚狀態已達平衡、穩定，可持續維持保養。

▲▼ 專家教A醇抗老正確使用守則。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

＃使用A醇8大DON’T事項

1. 通常白天不建議使用，除非品牌實證可白天使用。

2. 若要疊用「A+A」，使用前請先諮詢專業人員，勿下狠手、貪多，全部一次上臉。因為每個A醇產品，可視為各品牌多次研發測試後的最穩定狀態，如要搭配其他A醇產品，可能導致成份互相混和，降低穩定性、增加刺激性。

3. A醇和酸類不可疊擦，尤其美白產品多含酸類，要注意。

4. 避免與像是磨砂膏、洗臉機或做臉護膚療程的去角質等物理摩擦同時使用，需早晚/隔日間隔使用，避免過度刺激。

5. 新手切勿貪快從高濃度下手，濃度應隨著耐受度循序漸進。

6. 若是備孕期 、孕婦 或哺乳期等族群，請勿使用。

7. 做臉請主動告知醫師/美容師使用A醇頻率與濃度，避免與療程中使用產品交互作用。

8. 剛做完醫美者請先諮詢醫師。

▲▼ 專家教A醇抗老正確使用守則。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

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關鍵字：

A醇, 保養, 護膚, 抗老, 使用, 使用法, 觀念

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