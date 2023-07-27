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營養師教你3個秘訣打造「減肥腦」，設立目標非常重要

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▲▼營養師教你3個秘訣打造「減肥腦」 。（圖／Unsplash）

▲持之以恆的運動習慣很重要。（圖／翻攝自Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天到了，很多人都想要趕快瘦身。有時候一直減重不成功，可能是因為正確的減重知識，沒有真正深植在心中。營養師余朱青在臉書分享，想要保持身材或減重的朋友，很需要打造專屬自己的「減肥腦」，以下3點請留意。

#要先認識自己

了解自己的身體需要多少熱量，以及當餐吃進去哪些營養素，有多少熱量。有意識的攝取食物，且吃夠自己身體需要的營養素。像是每餐要攝取足夠的蔬果、蛋白質和全穀類，這樣才能獲得全面的營養。避免挑食及減少攝取加工食品和糖分。

▲▼營養師教你3個秘訣打造「減肥腦」 。（圖／Unsplash）

#利用一些小撇步養成用餐的好習慣

例如有規律的用餐時間，還有避免吃宵夜及暴飲暴食。或使用一些特殊餐盤，也能提醒自己當餐有沒有少吃了哪個類別的營養素。

#要設定目標

這個目標可以是每天運動的目標，也可以是想要減重的目標。有了目標才知道有沒有進度，以及要如何修正問題。這部份可以利用一些app或智慧手錶，都可以確認自己有沒有達到。

▲▼營養師教你3個秘訣打造「減肥腦」 。（圖／Unsplash）

營養師余朱青也提醒，運動對於健康、維持體重、減重都很重要，但是可以根據個人的體能和健康狀況，來制定適合自己的運動目標。也不用想著要一次完成，持續規律的運動才是最好的。

▲▼營養師教你3個秘訣打造「減肥腦」 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

打造專屬於自己的減肥腦，可以讓維持健康變成像日常作息一樣自然的事。很多事不用刻意去做而是融入習慣時，就會覺得很輕鬆，且容易持續進行。當然專業的建議也很重要，不知道怎麼打造自己的減肥腦，也可以尋求專業營養師的協助。

關鍵字：

減肥腦, 減重, 營養師

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