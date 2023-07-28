營養師曝4種「超傷身隔夜菜」別再吃！　加碼正確保存法

▲營養師提醒剩菜保存方式要正確，以免食物中毒。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

不管是家裡自己下廚或是買外食回家享用，難免會有菜太多吃不下的時候，你是不是也常將吃不完的餐點冰冰箱，放到隔夜再吃？營養師谷傳玲就提醒，隔夜菜吃錯了，小心食物中毒，傷身又傷腎，尤其以下4種「隔夜菜」危害極大，最好別吃。

＃沒有密封保存的隔夜菜



谷傳玲指出像是西瓜等水果和涼拌菜都不適合加熱吃，如果又沒有用保鮮膜封住就直接放入冰箱冷藏，就容易被冰箱裡的細菌交叉污染，很容易食物中毒。一到夏天，吃隔夜西瓜吃出腸胃炎、噁心、嘔吐、腹瀉，甚至住院治療的不在少數。

正確的做法是切西瓜前先清洗一下西瓜，用乾淨的刀和砧板切開，並及時包上保鮮膜，放入冰箱冷藏，而且還要和生肉、生菜分開放，第二天及時吃掉。

＃冷藏了兩、三天的隔夜菜



在冷藏的低溫下，李斯特菌也能繁殖，而且潮濕的環境尤其適合黃麴毒素生長，萬一產生了黃麴毒素，就算徹底加熱也沒辦法去除。所以谷傳玲提醒，前一天冷藏的隔夜菜，最好第二天就吃完。

＃硝酸鹽含量高的綠葉菜



尤其是菠菜，有實驗發現，菠菜川燙後冷藏16個小時，亞硝酸鹽的含量還會超過標準，如果還是被筷子翻弄過、吃剩的，亞硝酸鹽的超標會更多。所以綠葉菜最好是現做現吃，別留到隔夜。

＃沒有徹底加熱的隔夜菜



吃剩的菜沾染了許多口水，裡面可都是細菌，如果不徹底加熱滅菌就吃，很容易食物中毒。而所謂的「徹底加熱」，是指要加熱到攝氏100度，並保持湯水沸騰3分鐘以上。

最後營養師也提醒，如果煮飯後發現菜煮太多了，感覺吃不完，先別用筷子去翻動，也別放在室溫下放涼，這個過程可能就會被微生物污染，建議趕緊趁熱放進消毒過的保鮮盒裡，密封好直接放入冰箱冷藏，且第二天吃之前徹底加熱，只要這樣做，隔夜菜也可以放心吃。