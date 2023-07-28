fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝4種「超傷身隔夜菜」別再吃！　加碼正確保存法

>

▲▼ 營養師揭4種傷身隔夜菜 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒剩菜保存方式要正確，以免食物中毒。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

不管是家裡自己下廚或是買外食回家享用，難免會有菜太多吃不下的時候，你是不是也常將吃不完的餐點冰冰箱，放到隔夜再吃？營養師谷傳玲就提醒，隔夜菜吃錯了，小心食物中毒，傷身又傷腎，尤其以下4種「隔夜菜」危害極大，最好別吃。

▲▼ 營養師揭4種傷身隔夜菜 。（圖／達志示意圖）

＃沒有密封保存的隔夜菜

谷傳玲指出像是西瓜等水果和涼拌菜都不適合加熱吃，如果又沒有用保鮮膜封住就直接放入冰箱冷藏，就容易被冰箱裡的細菌交叉污染，很容易食物中毒。一到夏天，吃隔夜西瓜吃出腸胃炎、噁心、嘔吐、腹瀉，甚至住院治療的不在少數。

正確的做法是切西瓜前先清洗一下西瓜，用乾淨的刀和砧板切開，並及時包上保鮮膜，放入冰箱冷藏，而且還要和生肉、生菜分開放，第二天及時吃掉。

＃冷藏了兩、三天的隔夜菜

在冷藏的低溫下，李斯特菌也能繁殖，而且潮濕的環境尤其適合黃麴毒素生長，萬一產生了黃麴毒素，就算徹底加熱也沒辦法去除。所以谷傳玲提醒，前一天冷藏的隔夜菜，最好第二天就吃完。

▲▼ 營養師揭4種傷身隔夜菜 。（圖／達志示意圖）

＃硝酸鹽含量高的綠葉菜

尤其是菠菜，有實驗發現，菠菜川燙後冷藏16個小時，亞硝酸鹽的含量還會超過標準，如果還是被筷子翻弄過、吃剩的，亞硝酸鹽的超標會更多。所以綠葉菜最好是現做現吃，別留到隔夜。

＃沒有徹底加熱的隔夜菜

吃剩的菜沾染了許多口水，裡面可都是細菌，如果不徹底加熱滅菌就吃，很容易食物中毒。而所謂的「徹底加熱」，是指要加熱到攝氏100度，並保持湯水沸騰3分鐘以上。

最後營養師也提醒，如果煮飯後發現菜煮太多了，感覺吃不完，先別用筷子去翻動，也別放在室溫下放涼，這個過程可能就會被微生物污染，建議趕緊趁熱放進消毒過的保鮮盒裡，密封好直接放入冰箱冷藏，且第二天吃之前徹底加熱，只要這樣做，隔夜菜也可以放心吃。

►營養師教「逆轉高血脂」5大飲食秘訣：多吃全穀物保養血管

►提升免疫從腸道開始！營養師曝「5種護腸食物」：黑巧克力也有用

►減肥總失敗？營養師曝「讓你瘦不了」的12個壞習慣　愛喝湯也NG

關鍵字：

隔夜菜, 食物, 保存, 方式, 方法

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3，射手很容易把身邊人搞瘋

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3，射手很容易把身邊人搞瘋

第一眼看到黃色愛心還是沙發？　日本心測神準探索你的戀愛速度

第一眼看到黃色愛心還是沙發？　日本心測神準探索你的戀愛速度

擦錯小心爛臉！專家教A醇正確使用法　「8做8不做」快記好

擦錯小心爛臉！專家教A醇正確使用法　「8做8不做」快記好

營養師教你3個秘訣打造「減肥腦」，設立目標非常重要 營養師曝4種「超傷身隔夜菜」別再吃！　加碼正確保存法 「拖延症末期」星座Top 3 ！第一名最愛逃避，拖到上癮乾脆放棄 掉髮人快記好！7種「養髮食物」多吃　防脫防白髮還能柔順髮質 懂的人都已經財富自由！想要存錢必戒掉的4個詞 你本質是一個什麼樣的人！超準心測剖析到心坎裡，雞皮疙瘩掉滿地 《不斷更新》2百貨停業　颱風最新營業狀況一覽表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面