舒華穿性感蕾絲內衣辣露事業線！美胸扣子快崩開讓粉絲狂噴鼻血

記者李薇／台北報導

憑藉一首洗腦旋律歌曲〈Queencard〉紅遍全球的南韓女團(G)I-DLE，唱跳兼具的超強實力，擁有大批粉絲喜愛，其中，年僅23歲的台灣成員舒華雖然是忙內，但超高顏值已是團內門面擔當，27日深夜更是在個人IG放送10張性感蕾絲睡衣美照，大露事業線，展現好身材，辣到粉絲噴鼻血。

▲舒華深夜上傳性感美照。（圖／yeh.shaa_ IG）



「顏值擔當」舒華人氣超高，IG擁有450萬粉絲，27日晚間她上傳一組私拍美照，只見她身穿白色蕾絲V領細肩帶小背心，不僅大露事業線，胸前釦子更是一路若隱若現到腰際，整個火辣程度超爆表，搭配鎖骨曲線與直角肩，身材真的有夠好。

▲舒華日常也喜歡臨摹畫畫。（圖／yeh.shaa_ IG）



10張辣度狂飆的照片分享到IG之後，短短一天就湧入超過120萬人按讚，許多網友紛紛留言，「別辣死我」、「世界上最漂亮」、「不放桌布對不起自己」、「這麼辣是可以的嗎」、「快快把衣服穿好」，讓粉絲好緊張。

▲曾受邀參與許多時尚活動，可以說是品牌寵兒。（圖／yeh.shaa_ IG）



舒華不僅是唱跳動感明星，私底下更是多才多藝，日前就在IG分享臨摹水彩畫、鉛筆速寫的日常，超強繪畫美感與筆觸，展現出她文藝氣質滿點的一面，難怪也受到許多時尚品牌青睞，曾參與過VERSACE、LONGCHAMP、RIMOWA等活動，人氣完全不輸南韓團員。