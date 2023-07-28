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楊紫瓊二婚捨白紗　襯衫配蛋糕裙、馬甲蕾絲禮服當最美新娘

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▲▼楊紫瓊結婚 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊身穿馬甲蕾絲禮服甜擁老公尚陶德，還有奧斯卡小金人獎座相伴。（圖／翻攝massafelipe IG）

記者陳雅韻／綜合報導

恭喜奧斯卡影后楊紫瓊成為人妻！今知名賽車手費利佩馬薩（Felipe Massa）在IG發文，祝賀60歲馬來西亞華裔女星楊紫瓊，與大她17歲的前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）結婚快樂，穿過無數一線精品華服的楊紫瓊在大喜之日捨棄傳統白紗、精緻妝容與華麗珠寶，以簡單的白襯衫配蛋糕裙，以及香檳色的馬甲蕾絲禮服當最美新娘。

▲▼楊紫瓊結婚 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊於結婚儀式中穿白色緞面襯衫搭配蛋糕裙，風格浪漫。（圖／翻攝massafelipe IG）

新婚夫婦尚未對外發布喜訊，但身為好友的賽車手費利佩馬薩已興奮po網，讓二婚的楊紫瓊婚禮造型曝了光，她在終結長達19年愛情長跑的這天，選穿緞面白色襯衫搭配層層蕾絲蛋糕裙進行儀式，造型簡潔但不失浪漫。

▲▼楊紫瓊結婚 。（圖／翻攝IG）

▲賽車手費利佩馬薩（右）開心與新娘楊紫瓊合影。（圖／翻攝massafelipe IG）

婚宴上楊紫瓊則換上香檳金的馬甲禮服，胸前飾以閃亮珠繡，長袖與合身剪裁的裙子則為蕾絲設計，盡顯她保養得宜的窈窕身材，左手無名指戴著婚戒，右手無名指則戴著巨鑽戒，擁著老公尚陶德洋溢幸福笑容，她的大喜之日還有奧斯卡影后小金人獎座相伴，在費利佩馬薩分享的照片中相當搶鏡。

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楊紫瓊

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