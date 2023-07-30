fb ig video ETtoday search mobile

林志玲、IU都是MBTI「INFP調停者」人格　情感豐富極具同理心

>

文／妞新聞

「INFP」相信大家對16型人格（MBTI）定必熟悉，成為不少朋友間討論的話題。根據MBTI網頁統計顯示，台灣最多人擁有的人格，便是個性溫柔的「調停者」（INFP），佔總數的11.28%。不少女星如IU、女團Twice成員Momo及林志玲等，都擁有「調停者」的人格，到底他們有著怎樣的想法？以下剖析當中個性和愛情觀，原來他們極具同理心！

▲林志玲 。（圖／翻攝自IG）

▲林志玲。（圖／翻攝自IG@chiling.lin）

林志玲、IU的INFP「調停者」人格 

每個人格類型都由4個英文字母組成，分別代表不同意思，如「INFP」就是內向、直覺、情感和感知，混合起來便是INFP「調停者」般的個性。他們一般都是位理想主義者，凡事樂觀面對，會找出正向的一面。雖然外表看似安靜，但內心卻是熱情，只是為人被動，需要有人主動幫助打開話匣子。

MBTI 16型人格中INFP「調停者」的擇偶要求太高？

https://www.instagram.com/p/Crncq-bSsdi

由於在情感和感知方面，INFP「調停者」情感較為豐富，因此平日非常敏感，易受音樂、藝術及大自然等事深刻感染。他們的想法天馬行空，常在腦海中幻想很多小故事，故面對感情時，都會無意中洐生很多擇偶條件，有時甚至幻想白馬王子的出現，若對象沒上進心，更會寧願單身，算是眾多人格中，較難脫單的其中一類。不過，當遇上「指揮官」（ENTJ），或可為他們提供理性意思，引導他們想法更為貼地，有助個人成長。

INFP「調停者」的優點

要數INFP「調停者」的優點，由於他們內心充滿澎湃熱情，因此做每一件事，都會全力以赴，並有很強的意志去完成。他們的思想較開放，不會批判任何人的生活信仰或決定，當別人犯錯時，亦有極大的同理心，更會不吝嗇分享自己的東西。

INFP「調停者」適合做5大工作

https://www.instagram.com/p/CltTM0TgKp8

正因這種個性，INFP「調停者」能夠代入他人的情感和想法，感受到對方的情緒，予人體貼的溫暖感覺，非常適合做保姆、老師或寵物看護等工作。由於小孩和動物不擅溝通，難表達出想法和心情，而INFP「調停者」可以洞悉感受，並有足夠的耐性，去看待他們。此外，INFP「調停者」亦適合作者或藝人的工作，以發揮他們無窮無盡的想法和創意。

INFP「調停者」的缺點

不過，由於他們個性內向，有時不知如何與人聯繫，在新環境裡亦很難結識朋友，或融入大家庭，以致感到孤單或被忽視。INFP「調停者」不時感受他人的內心情感，這樣亦易吸收到對方的負面情緒或態度，使自己也被影響心情。

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

MBTI金錢觀必知理財方法｜3人格愛衝動消費、ISFJ愛儲錢多過賺錢

MBTI 4種人格較難脫單！ESFP不愛承諾常蒲吧、INFP要求高不會主動

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, INFP, 人格, MBTI, 16型人格, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

有仇必報的星座Top 3！冠軍連小事都記得超清楚，還會有復仇計畫

有仇必報的星座Top 3！冠軍連小事都記得超清楚，還會有復仇計畫

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3，射手很容易把身邊人搞瘋

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3，射手很容易把身邊人搞瘋

營養師教大家自製「水果冰」，用市售果汁加一步驟就完成

營養師教大家自製「水果冰」，用市售果汁加一步驟就完成

楊紫瓊二婚捨白紗　襯衫配蛋糕裙、馬甲蕾絲禮服當最美新娘 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 《Barbie芭比》金句盤點：女人要有錢，但又不能張口要錢，否則就是俗 看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沉，狠起來不手軟 營養師曝「麥當勞早餐」熱量排行榜，第一名鈉含量直接破表 油痘肌又易敏感？皮膚科醫師教精簡保養4重點　養回健康好肌膚 最容易一見鍾情的3大星座！Top 1光看外表就能愛上，閃婚都有可能

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面