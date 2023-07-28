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今夏「拉菲草編包」搜尋量暴增18倍！Somi、超模Gigi拎粉嫩Prada包有夠甜

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記者鮑璿安／台北報導

夏季時尚關鍵字拉菲草手袋（Raffia Bag）高人氣來襲，近期時尚數據分析平台公布「2023夏季配件趨勢」，其中拉菲草手袋相較於去年同期搜尋量暴增18倍，榮登最受歡迎單品，所以今年若是還沒有一顆拉菲草編織包，完全說不過去！

▲▼PRADA 。（圖／翻攝自IG）

▲韓星Somi全昭彌 。（圖／翻攝自IG）

▲超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）。

▲▼PRADA 。（圖／翻攝自IG）

▲周興哲 。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 拉菲草手提袋。（圖／品牌提供）

Prada 今夏推出的拉菲草系列包款當然不能錯過，連韓星Somi全昭彌、超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）都已經入手，分別以粉色系、粉嫩的寶藍格紋款式上街，融入日常造型中。其實拉菲草元素也相當中性，周興哲就以輕便的T恤短褲搭配包款，手工縫製的包袋輪廓柔軟輕盈，正面以品牌刺繡字樣標誌點綴，側面亦飾有經典的搪瓷金屬三角形標誌，很有夏季風情。

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲Kendall Jenner（坎達兒珍娜）度假行頭是BOTTEGA VENETA度假系列Arco拉菲草包款 。（圖／品牌提供）

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲拉菲草交織著柔潤的皮革，包含最受歡迎的 Cassette 及 Arco 系列包款 。（圖／品牌提供）

出動品牌當家包款融合拉菲草元素，讓時髦度完美釋放，BOTTEGA VENETA也不想錯過拉菲草系列，本次特別將拉菲草交織著柔潤的皮革，包含最受歡迎的 Cassette 及 Arco 系列包款到 Lido 涼鞋，以輕快步伐帶出精細工藝之美。超模Kendall Jenner（坎達兒珍娜）也相中超有辨識度Arco拉菲草包款度假去，充滿義式低調奢華的慵懶。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲安俞真 。（圖／品牌提供）

FENDI日前推出充滿星座圖騰元素的 2023夏季限定ASTROLOGY系列，韓星安俞真身上的小巧可愛的草編水桶包盡顯夏日風情，而標誌性的手拿包 FENDI First包款也悄悄換上了草編元素，彷佛專為海灘時光而生，成為消暑又時髦的全新選擇。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲ FENDI First夏日編織包款 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

拉菲草, PRADA

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