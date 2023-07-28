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G-SHOCK之父來台慶強悍錶40周年　18萬頂規錶曝光

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▲▼G-SHOCK之父 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK之父伊部菊雄來台參加G-SHOCK 40周年慶祝活動。。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡西歐（CASIO）旗下世上第一款耐衝擊錶款G-SHOCK問世40周年，發明者G-SHOCK之父伊部菊雄特別來台參加慶祝活動與音樂派對，同時帶來要價185,000元的頂級款MR-G系列推出潛水錶FROGMAN蛙人系列MRG-BF1000E，以及慶祝40周年的「CLEAR REMIX」系列透明錶，有趣的是DW-5040RX、DW-6940RX與DWE-5640RX的 LCD顯示採用透明材質打造，亮出底層裝飾4顆星星的電路板。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G -SHOCK頂級MR-G系列推出潛水錶FROGMAN蛙人系列MRG-BF1000E， 185,000元。

G-SHCOK商品線廣，從數千元至十多萬的頂規款均備，在40周年慶上首曝光頂級MR-G FROGMAN蛙人潛水錶MRG-BF1000E，今年同時也是FROGMAN 30周年，錶帶、錶盤時刻與錶圈文字採用鮮艷黃色紀念原創款經典配色，藍寶石水晶背蓋刻上FROGMAN系列第一代的經典潛水青蛙圖案，此錶款還兼具正式與休閒雙風貌，因配備快拆錶帶系統，可自行更換彈性耐用的黃色Dura Soft氟橡膠錶帶與深層硬化DLC類鑽碳處理的金屬純鈦材質錶帶。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G -SHOCK Master of G MUDMAN系列GW-9500腕錶具有防塵防泥結構，同時搭載雙層LCD顯示，12,000元。

另一G-SHOCK話題新作為40周年紀念款CLEAR REMIX系列，錶殼、錶帶、按鈕等零件都換上透明感材料，包含首款配備背光燈的 DW-6900、經典方形錶DW-5600、大錶殼的GA-110和GMA-S110、八角錶圈的 GA-2100與其縮小尺寸的GMA-S2100，以及採用樹脂與不鏽鋼製成三重材質錶帶DWE-5640RX，部分錶款面盤透出精心裝飾的電路板，吸睛度百分百。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G -SHOCK 40周年紀念錶款CLEAR REMIX系列採透明設計，價格從4,900元至7,700元。

Swatch則從歷史尋新靈感，重現1982年方形腕錶原型，結合當代新材質BIOCERAMIC生物陶瓷打造全新BIOCERAMIC WHAT IF？系列，呈現33 mm x 33 mm錶殼的簡潔正方形腕錶，採無邊框鏡面設計，讓面盤各個角度一覽無遺，搭配夜光指針與星期、日期顯示，另一細節藏於錶背，電池蓋上印有重現1983年Swatch首批4款錶的錶盤圖案，向GENT腕錶上市40周年致意，全系列共有啞光灰、綠色、米色和黑色4款設計。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch WHAT IF…BEIGE腕錶，3,300元。（圖／Swatch提供，以下同）

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch WHAT IF…BLACK腕錶，3,300元。

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關鍵字：

G-SHOCK, Swatch

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