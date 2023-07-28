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日麥當勞「辣味培根馬鈴薯派」即將登場！　濃郁奶香配辛辣滋味超欠吃

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記者鮑璿安／台北報導

日本麥當勞又有高人氣新產品即將推出，這次預告「辣味培根馬鈴薯派」將於8月2日起上市，是麥當勞鹹味派首次以辣味登場，融合奶香和哈瓦那辣椒碰出新滋味，進一步挑戰民眾味蕾。

▲▼日本麥當勞 。（圖／翻攝自日本麥當勞）

▲日本麥當勞 「辣味培根馬鈴薯派」將於8月2日起上市 。（圖／翻攝自日本麥當勞）

其實日本麥當勞的「培根馬鈴薯派」早在90年代初期就推出過，已經有超過30年歷史，今年4月曾以限定形式短暫快閃回歸販售，沒想到受到網友一致好評，所以乾脆在今夏以全新的「辣味培根馬鈴薯派」重新登場，光看到火紅的包裝設計，就能想像到衝突滋味了。

▲▼日本麥當勞 。（圖／翻攝自日本麥當勞）

▲加入哈瓦那辣椒、雞高湯粉來增添香氣 。（圖／翻攝自日本麥當勞）

據了解，這款新品在醇香濃郁的奶油馬鈴薯內餡中，又多加入了俗名「白色子彈」的哈瓦那辣椒、雞高湯粉來增添香氣，所以口感充滿了奶香與辛辣滋味，再加上豐富的馬鈴薯、煙燻培根、洋蔥等食材相佐，融合外層香酥餅皮，有別於甜點派比較單一的口感，又香又辣非常過癮。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

日本, 麥當勞, 培根, 馬鈴薯

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