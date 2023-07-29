6間台南白河美食在地人激推　蓮子布丁清冰、店仔口肉圓吃都吃不膩

文／MENU美食誌

想去台南白河看蓮花的朋友，絕對不要錯過這一篇！滿滿的美食都收錄在此。

竹門鈺雪冰枝店

竹門114之1號

已經開業超過半世紀的鈺雪冰枝店，懷舊的三角窗冰店販售各式各樣口味的冰品，不僅價格親民，配料組合更是相當多元，是白河人從小吃到大的兒時回憶。

▲竹門鈺雪冰枝店。（圖／美食客Kimiko提供）

山裏 PLANT VIBES COFFEE

崩山農路

露營區裡的咖啡廳，坐擁地理位置優勢，可以享受山林美景包圍愜意的喝咖啡。白天是咖啡廳，晚上則是酒吧，隨手一拍都是打卡美照。

▲山裏 PLANT VIBES COFFEE。（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

懷香食堂

關嶺里關嶺65之5號

店內裝潢簡約，店家主打土雞、野菜山產和特色風味餐。推薦白斬山土雞、豆乳雞、梅汁雞、快炒山豬肉和蔥香豬油飯 。

▲懷香食堂。（圖／美食客Doraemon提供）

店仔口肉圓

中正路13之1號

台南公有市場的人氣小吃之一，採用在地竹筍、自家研磨純米漿、自炸豬油，以天然食材呈現食物原本的味道，搭配蒜水和店家自製辣醬，更加美味。

▲店仔口肉圓。（圖／美食客黏食汪的食櫃提供）

白河當歸羊肉

中正路9號

當歸湯味道濃郁，溫潤順口 ，羊肉火候得宜，重口味卻又不失清甜，而沙茶羊肉炒麵入味又不油膩，是高CP值的傳統美食。

▲白河當歸羊肉。（圖／美食客黏食汪的食櫃提供）



竹香園甕缸雞（總店）

關嶺里46-3號

以竹子為主要元素，搭配黑白水墨，打造出中國風簡潔典雅的環境, 竹香園有著全台首創的手剝式甕缸雞，絕對不能錯過。

▲竹香園甕缸雞。（圖／美食客Jhen提供）



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