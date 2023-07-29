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想瘦快吃！營養師推8種「脂肪最怕的蔬菜」　加速燃脂還防水腫

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▲▼ 營養師曝8種脂肪最怕的蔬菜 。（圖／達志示意圖）

▲營養師推薦減肥時可多吃8種蔬菜，能幫助減少脂肪堆積。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

誰說減肥就一定要餓肚子？其實吃對食物也能幫助減少脂肪堆積，甚至幫助代謝、促進減肥效果。營養師Tun就在小紅書上分享8種「脂肪害怕的蔬菜」，能幫助增加飽腹感、減少脂肪堆積，有的還能加速脂肪燃燒、減輕腸胃負擔，幫你輕鬆提升減肥效率。

＃黃瓜

含有大量的水分和纖維，可以降低飢餓感，幫助身體排毒，加速脂肪燃燒。

▲▼ 營養師曝8種脂肪最怕的蔬菜 。（圖／達志示意圖）

＃菠菜

水份高、熱量低，也含有大量膳食纖維，能促進胰島分泌消化液，幫助消化、減輕腸胃負擔。

＃冬瓜

含有豐富的膳食纖維，可以幫助消化，而且冬瓜中的丙醇二酸可以幫助抑制醣份轉換為脂肪。

▲▼ 營養師曝8種脂肪最怕的蔬菜 。（圖／達志示意圖）

＃青花菜

含有胡蘿蔔素和類黃酮，能促進消化，還含有蘿蔔硫素，能促進身體分泌加速脂肪燃燒的酶類物質。

＃金針菇

金針菇富含膳食纖維，具有通便及代謝脂肪成份的作用，可減少中性脂肪的吸收，防止脂肪間的堆積。

▲▼ 營養師曝8種脂肪最怕的蔬菜 。（圖／達志示意圖）

＃高麗菜

含水高，膳食纖維豐富，又有豐富的膽鹼，可以幫助調節人體脂肪的代謝速度，促進脂肪的燃燒。

＃芹菜

膳食纖維豐富，且含有特殊香味，能促進體內分泌物增加，促進消化，能幫助降低血壓、緩解水腫。

▲▼ 營養師曝8種脂肪最怕的蔬菜 。（圖／達志示意圖）

＃番茄

含有豐富的果膠等纖維，容易有飽腹感，能夠吸收腸內多餘脂肪，帶走體內脂肪和廢棄物。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 燃脂, , 飲食, 食物, 蔬菜, , 營養師

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