白天就能微醺！Club Monaco聯手「亞洲50大酒吧」夏季服飾變限定調飲

記者鮑璿安／台北報導

來自紐約的職場女性愛牌Club Monaco擅長打造舒適自在氛圍，今夏展開跨界合作，聯手亞洲50大酒吧Draft Land所開設的白天微醺場所「Daily by Draft Land」，共同打造期間限定展示空間，三款以品牌夏日系列為靈感的獨家限定調飲登場，成為時尚與儀式感的完美平衡。

Club Monaco2023夏季系列





▲Club Monaco夏季系列穿搭靈感。（圖／品牌提供）

Club Monaco一向是時裝、設計與生活的共同體，服飾結合經典風格，簡潔摩登的設計語彙深受新時代女性推崇，2023夏季系列帶來成套的女士褶皺西服褲裝、細肩帶連身短褲等，不需要費力構思，體現最直覺的穿搭，抽象印花設計靈感源自匈牙利裔的法國藝術家西蒙漢泰Simon Hantaï ，盡顯慵懶放鬆的夏季風情。

與Daily by Draft Land營造美好夏日微醺時光

▲於7月28日至8月27日期間帶來期間限定展示空間。（圖／品牌提供）







▲三款以品牌夏日系列為靈感的獨家限定調飲，分別是兩款低酒精濃度的雞尾酒以及一款無酒精飲品。（圖／品牌提供）

品牌過去曾與金普頓大安酒店攜手打造期間限定威士忌調酒，這次則與Daily by Draft Land合作，於7月28日至8月27日期間帶來期間限定展示空間，場所內陳設Club Monaco標誌性單品，讓民眾在飲用夏日系列靈感的獨家限定調飲時，也能親自欣賞設計，帶來有別於平常逛街的放鬆體驗。

▲《V 風粉夏 PINK PP 限定城市野營》於 2023 年 7 月 19 日起至 8 月 27 日限定登場 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

同時，Valentino 范倫鐵諾於台北信義區打造《V風粉夏 PINK PP 限定城市野營》，以單色符號將戶外野營昇華， 直接在商圈擺放露營帳篷、桌椅、盪鞦韆提供民眾放鬆拍美照，當然也別忘記兼顧味覺，這次出動了可愛迷你的義式冰淇淋車， 結合在地特色水果的限定「PINK PP 粉紅夏日」火龍果風味義式冰淇淋，不僅擁有上鏡高顏值，也相當美味可口，讓時尚迷沉浸在夏日粉色世界。

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