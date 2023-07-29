歐米茄巴黎奧運錶首發　秒針飾以奧運標誌、多色錶帶輪流換

▲擔任奧運官方計時大任的歐米茄，已在巴黎設置倒數時鐘展開2024巴黎奧運會的一年倒數。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭LVMH集團董事長兼首席執行官Bernard Arnault日前宣布，成為2024年巴黎奧運會及帕奧會的合作夥伴，一線精品LV（Louis Vuitton，路易威登）、Dior等品牌將打造時尚運動制服；而擔任奧運官方指定計時廠商的歐米茄（OMEGA）也同時啟動設在巴黎的一年倒數計時鐘，並發表海馬潛水300米「2024巴黎奧運會」特別版腕錶致敬第33屆奧運。

▲歐米茄向第33屆奧運會致敬的海馬潛水300米「2024巴黎奧運會」特別版，僅在主辦城市巴黎的歐米茄名品店販售。





▲海馬潛水300米「2024巴黎奧運會」特別版的錶背鑲嵌18K Moonshine™金徽章，並在鐳射剝蝕背景呈現拋光2024巴黎奧運標誌元素。



2024巴黎奧運將是歐米茄自1932年來，第31次擔任奧運會官方指定計時廠商，為巴黎奧運打造的第一款紀念錶是不鏽鋼與18K Moonshine™金製成的海馬潛水300米特別版，霧面處理的白色陶瓷面盤飾以拋光浮雕波浪圖案，6時位置日期窗的數字採用巴黎奧運的字型，而中央秒針飾有巴黎奧運標誌，錶背鑲嵌一枚18K Moonshine™金徽章，並在鐳射剝蝕背景呈現拋光2024巴黎奧運標誌元素，凸顯非凡意義，錶款設計也展現時尚感，可從鍊帶自行更換成藍色、白色或紅色橡膠錶帶以及巴黎奧運專屬NATO錶帶，此錶款僅在歐米茄巴黎名品店銷售。

▲海馬潛水300米「2024巴黎奧運會」特別版可從鍊帶更換成藍色、白色或紅色橡膠錶帶以及2024巴黎奧運專屬NATO錶帶。

首次贊助奧運的LVMH集團，一出手便是52億元，目前已知旗下Berluti將為法國代表隊提供服裝，珠寶品牌Chaumet 操刀設計奧運會以及帕奧的獎牌；酩悅軒尼詩（Moët Hennessy）提供賽事期間的酒水，而絲芙蘭 （Sephora）成為聖火傳遞儀式的合作夥伴，在傳遞路線上和各站點為大眾提供相關活動，傾集團之力支持巴黎奧運。

▲LVMH集團董事長兼首席執行官Bernard Arnault宣布成為2024年巴黎奧運會及帕奧會的合作夥伴。（圖／路透社）

