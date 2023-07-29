營養師曝「麥當勞早餐」熱量排行榜，第一名鈉含量直接破表

▲麥克雞塊油炸熱量高，沾醬盡量少使用。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是速食店早餐的愛好者嗎？麥當勞早餐一直都是大家方便快速的熱門選擇，營養師程涵宇分享17種麥當勞早餐熱量排行榜，想吃也要用心挑，才不怕早餐就熱量破表！

#第一名 雞塊鬆餅大早餐（熱量664大卡）

裡面有雞塊也有鬆餅，多樣選擇滿足喜好，但是這個大早餐是選項中最油、最鹹且熱量也最高的，營養師程涵宇提醒，光是一餐的鈉含量就破表，直接來到1272mg，吃完一份直接達鈉整日53%，提醒高血壓患者、容易水腫的民眾千萬要避免吃。

她也建議吃的時候鬆餅的糖漿可以少加一點，雞塊也能少沾醬，這樣減糖減鈉更健康，吃完多喝水，下一餐多補充一點蔬菜，幫助排出體內多餘的鈉。

# 第二名 無敵豬肉滿福堡加蛋（熱量509大卡）

這碗選擇超級熱門，若你需要低碳水高蛋白就可以選擇它，但要留意鈉含量也直接破千來到1002mg，已經超出一餐建議攝取的鈉含量，建議吃完後可以多補充水分，下一餐要補足青菜。

健康TIPS

#第三名 麥克雞塊十塊（熱量444大卡）

訂了麥當勞，怎麼會漏了雞塊呢？雞塊是很經典的品項，麥克雞塊10塊的澱粉量約等於半碗飯，蛋白質約等於4顆雞蛋，但是油炸後的熱量、油脂都較高，必須得多留意。建議可以選擇6塊雞塊，再搭配拿鐵、水果，減少油脂攝取更均衡。

整體來說，營養師建議麥當勞早餐這樣選更健康，列出2點如下：

1.目標少醣、少油及豐富蛋白質，首選會是滿福堡系列（滿福堡、豬肉滿福堡、豬肉滿福堡加蛋、清蔬滿福堡）、及雞塊）

2.飲料像是鮮乳、無糖茶類、美式咖啡、拿鐵都是好選擇。

#麥當勞早餐熱量完整排行：

1雞塊鬆餅大早餐熱量 664Kcal

2無敵豬肉滿福堡加蛋熱量 509 Kcal

3麥克雞塊十塊熱量 444 Kcal

4蕈菇嫩蛋焙果堡熱量 441 Kcal

5番茄嫩蛋焙果堡熱量 421 Kcal

6豬肉鬆餅熱量 439 Kcal

7 豬肉蛋堡熱量 412 Kcal

8 豬肉滿福堡加蛋熱量 389 Kcal

9 麥香魚熱量 338 Kcal

10 鬆餅三片熱量 319 Kcal

11 豬肉滿福堡熱量 316 Kcal

12 火腿蛋堡熱量 311 Kcal

13 青蔬滿福堡熱量 292 Kcal

14 吉事蛋堡熱量 290 Kcal

15 滿福堡熱量 290 Kcal

16 麥克雞塊六塊熱量 266 Kcal

17 現烤焙果熱量 244 Kcal