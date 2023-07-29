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「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息

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▲▼ 「你是哪種花」測驗看最近心理狀態 。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝自unsplash、pexels

平時我們常用花來比喻一個人的性格，像是「像是帶刺的玫瑰，迷人又危險」，而對於花的喜好，其實也能顯示出一個人的心理狀態或是個性。你是否曾經想過自己可以代表哪種花呢？小紅書上就有個「直覺選花」的心理測驗引發話題，快來測看看現階段的你狀態如何吧！

【測驗問題】

你覺得自己屬於哪種花呢？請用直覺從以下3種花挑選出覺得能代表自己，或是你比較喜歡的花朵。

1.薰衣草

2.櫻花

3.向日葵

【看解答】

▲▼ 「你是哪種花」測驗看最近心理狀態 。（圖／翻攝unsplash）

1.薰衣草：好好休息，好好愛自己

最近是否常常感到焦慮緊張，或是有失眠困擾呢？選擇薰衣草的你，最近或許因人際、感情、工作等不同因素而造成壓力，需要好好放鬆休息。現階段的你，需要適時調整心態，學習在面對壓力時放寬心、輕鬆看待，也要更懂得先愛自己，把焦點放回自己身上，才不會一昧的犧牲、消耗自己。

▲▼ 「你是哪種花」測驗看最近心理狀態 。（圖／翻攝unsplash）

2.櫻花：氣場強大，問題迎刃而解

你就像春天盛開的櫻花一樣充滿著無限的魅力，不只外表吸引眾人眼球，溫順柔和的個性與善良的性格，也讓你無論在同性或異性間都很受歡迎，儘管你可能不愛參加社交場合，但只要出場都能成為全場焦點。最近的你有著強大的內心、散發強大的磁場，就算遇到困難，都能輕鬆迎刃而解。

▲▼ 「你是哪種花」測驗看最近心理狀態 。（圖／翻攝unsplash）

3.向日葵：綻放光彩，保持自信信心

向日葵朝向陽光的地方生長，因此選擇此花的人在待人處事方面，都會比較正向樂觀，臉上經常是笑臉迎人。俗話說愛笑的女孩運氣都不會差，最近的你在生活上應該經常遇到小確幸吧！你就像向日葵一樣，是團體中的不可或缺開心果，大家都能很自在的與你相處。保持良好的心態能讓你能有自信的面對每一天，繼續綻放著光彩。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 花朵, 代表花, 心理狀態

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