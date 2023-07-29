有仇必報的星座Top 3！冠軍連小事都記得超清楚，還會有復仇計畫

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

俗話說「人不可貌相」，有些人看起來溫和老實、好欺負，但其實報復心很重，很會記仇，受到什麼委屈、傷害都要一一奉還。微博擁有30多萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開有仇必報的3大星座，尤其Top 1更是記仇王者，再小的事都記得一清二楚，最好別惹到他們。

Top 3：巨蟹座



在許多人的印象中，會覺得巨蟹座性格比較溫和柔弱，甚至有點好欺負，但其實巨蟹有很強烈的防衛本能，很會扮豬吃老虎，如果有人不小心得罪他們，他們不會當場發怒翻臉，而是記在心裡再伺機報仇。但巨蟹其實是很情緒化的星座，如果真的火大了，他們會直接冷落對方，不管在什麼場合、什麼情況下都不會搭理對方，而且只要找到合適的機會，就一定會積累的仇都報了，不把心裡的惡氣出完絕不罷休。

Top 2：天蠍座



天蠍座的報復心可說是十二星座中最強的，「有仇不報非君子」是他們的最佳寫照，對於傷害自己的人，他們不會輕易善罷甘休，一定要狠狠的報復回去。而且疑心病重的天蠍對於保護自己特別敏感，所以在與人相處時，總是會下意識地去觀察對方，會隨時充滿戒備心，哪怕只是一個無意間的小動作，都可能讓天蠍提高警戒，如果對方真的傷害他們，他們是「君子報仇，十年不晚」，能沉得住氣、耐住性子等待報仇機會，一遇到好時機，絕對加倍奉還。

Top 1：摩羯座



個性嚴謹內斂、做事慎重的摩羯座，因為平時很低調，也習慣隱藏自己的心思，很容易讓人誤以為他們好欺負、好擺弄，但其實思緒周密的摩羯，是最會睚眥必報的！如果有人招惹他們，他們不會直接給對方難看，而是先把這筆帳默默記在心裡，再小的事都會記得一清二楚，而且會一直記著，同時默默盤算復仇計畫，等到最佳時刻直接給對方致命一擊。