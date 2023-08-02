5雙防水鞋讓雨天不再溼答答　短靴美美出門、抽繩設計超方便

實習記者劉于禎／綜合報導

受颱風「卡努」外圍環流影響北台灣降雨明顯，等不到颱風假，上班同事都在討論鞋子、襪子又溼答答的時候，你卻因為乾爽的雙腳而有小確幸，以下五款防水鞋就是你製造幸福的神器。

PALLADIUM PAMPA TRAVEL LITE 抽繩機能防水靴

懶人福音來囉！綁鞋帶真的是件麻煩事，那PALLADIUM這款防水靴就是你的專屬單品，採用抽繩鞋帶，讓你單手就能調整鬆緊，徹底顛覆靴子難以穿脫的形象，外型整體是休閒工裝風格，任何風格都能盡情擺出帥氣態度。

▲PALLADIUM PAMPA TRAVEL LITE 抽繩機能防水靴。（圖／PALLADIUM官網）

PALLADIUM OFF-GRID HIZIPWP+拉鍊防水鞋

下雨天除了防水之外，最重要的就是防滑，每次路過光滑的地面總是要小心翼翼，這款連蔡詩芸都在穿的拉鍊防水鞋，鞋底採用全地形輪胎大底，讓防滑係數大大提升，更結合防水拉鍊讓你一秒穿脫，不用為了趕時間出門而手忙腳亂。





Bonjour女人愛買鞋 全真皮繫帶休閒防水短靴

雨天也能穿真皮！這款短靴採用專業的防水技術，就算是踩進爛泥巴也能用清水輕鬆洗淨，使用SBR橡膠中底達到緩衝效果增加舒適度，更有多達十幾種顏色可以選擇，不論是質感奶茶色系、個性灰或是溫柔的梅紫、粉藍都超級好看、百搭。

▲多達10幾種顏色可選的防水短靴。（圖／翻攝自Pinkoi官網，下同）

丹妮鞋屋 真皮樂福鞋

喜歡樂福鞋一樣享有防水權利！這款採用真皮防水技術加上防滑的氣墊鞋底，穿起來舒適不磨腳，經典耐看的鞋型，不管是正式、休閒穿搭都能搭配，提升個人的氣質和魅力。

OMBRA 切爾西雨靴

下雨天想要展現酷酷的風格就不能錯過切爾西靴，這雙切爾西雨靴霧面鞋面防水有質感，搭配吸汗舒適棉質內裡，穿脫方便，雨天出門雙腳依舊乾爽舒適。

▲OMBRA 切爾西雨靴。（圖／ombra）